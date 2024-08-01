На проходившем в выходные в Латвии крупнейшем соревновании по стендовой стрельбе на старт вышел 101 спортсмен и для определения первой тройки потребовалось несколько повторных стрельб.
Вейкко Тихван стал в Латвии вторым
После основного соревнования финн Паси Сийкалу смог сложить свое оружие, а вот имевших на одно попадание меньше набралось целых четыре. В первой повторной стрельбе, проходившей в условиях ухудшающейся погоды и усиливающихся шторма и дождя, Вейкко Тихван сумел обеспечить себе второе место. "Погода ухудшалась с каждой минутой, так что попадание в цель требовало больших усилий", - сказал Тихван.
Чтобы определить обладателя третьего места, пришлось провести и третью повторную стрельбу. К тому времени погода совсем испортилась. "Не припомню, чтобы когда-нибудь приходилось соревноваться в таких суровых погодных условиях", - признался Тихван.
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