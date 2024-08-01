Вейкко Тихван стал в Латвии вторым

После основного соревнования финн Паси Сийкалу смог сложить свое оружие, а вот имевших на одно попадание меньше набралось целых четыре. В первой повторной стрельбе, проходившей в условиях ухудшающейся погоды и усиливающихся шторма и дождя, Вейкко Тихван сумел обеспечить себе второе место. "Погода ухудшалась с каждой минутой, так что попадание в цель требовало больших усилий", - сказал Тихван.