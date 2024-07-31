МВД и православная церковь МП достигли договоренности по дальнейшим шагам

Присяжный адвокат Стевен-Христо Эвестус пояснил, что в юридическом представительстве ЭПЦМП и Пюхтицкого монастыря важным является помочь церкви и монастырю вести переговоры с государством и найти решения исходя из основополагающих принципов правового государства и канонических правил. "Это должно быть направлено на гарантию и исполнение свободы вероисповедания, гарантию свобод и душевного спокойствия прихожан церкви, а не на создание обстановки напряжения и отчуждения, чего нельзя приписывать ни церкви, ни монастырю в настоящее время. Встречи с представителями МВД отражают желание совместно найти миролюбивые подходящие решения во имя продолжения совместного бытия и обеспечения свободы вероисповедания. Мы считаем необходимым продолжение конструктивного диалога, который не раскалывает приходы и уважает законы церковной и светской жизни", - сказал адвокат.