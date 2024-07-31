МВД и ЭПЦМП достигли договоренности по дальнейшим шагам по снижению влияния на ЭПЦМП и выходу церкви из под влияния Москвского патриархата.
МВД и православная церковь МП достигли договоренности по дальнейшим шагам
30 июля состолась встреча предстваителя МВД Райво Кюйта с представителем ЭПЦМП епископом Тартуским Даниилом и представителем адвокатского бюро Sirel&Partnerid Стевен-Христо Эвестусом, представляющего Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь, чтобы вместе ознакомиться с проведенной ранее работой и обсудить возможные сценарии деятельности в перспективе. Была достигнута договроренность в дальнейших шагах и временном графике.
Представитель МВД Райво Кюйт озвучил обзор ожиданий государства, которые заключаются в полнейшем выходе ЭПЦМП из подчинения Московского патриархата как в каноническом, так и юридическом плане, так как государство обязано защищать жителей Эстонии от противоречащих эстонским интересам влияний.
Кюйт подчеркнул, что стороны совместно двигаются по пути поиска решения. И в этом государство не намерено закрывать приходы или Пюхтицкий монастырь, иным способом ограничивать деятельность приходов. "Свобода вероисповедания обеспечена и службы продолжаются", - заверил Кюйт.
На встрече ЭПЦМП представила свое видение процесса выхода церкви из под влиняния Московского патриархата в двух этапах, где первым шагом для ЭПЦМП было бы изменение устава. На втором этапе начнутся консультации с Эстонской Апостольской православной церковью по поиску возможностей объединения всех православных страны в одной церкви.
Первым этапом стало бы изменение устава ЭПЦМП, чтобы исключить односторонние ссылки на действующий Устав Русской Православной церкви, оставив ссылку на Томос от 1993 года. ЭПЦМП описала свое видение возможностей для изменения устава, необходимых для этого шагов и выстраивания процедуры принятия решений, а также известила о послании Синода церкви к патриарху о выходе Александро-Невского кафедрального собора из ставропигиального подчинения.
Также обсудили и особые возможности в части выхода из подчинения Московскому патриархату Пюхтицкого монастыря, подготовленные адвокатским бюро Sirel&Partnerid. МВД выразило готовность рассмотреть связанные с монастырем вопросы отдельно в том же временом графике, исходя из особого статуса монастыря.
Присяжный адвокат Стевен-Христо Эвестус пояснил, что в юридическом представительстве ЭПЦМП и Пюхтицкого монастыря важным является помочь церкви и монастырю вести переговоры с государством и найти решения исходя из основополагающих принципов правового государства и канонических правил. "Это должно быть направлено на гарантию и исполнение свободы вероисповедания, гарантию свобод и душевного спокойствия прихожан церкви, а не на создание обстановки напряжения и отчуждения, чего нельзя приписывать ни церкви, ни монастырю в настоящее время. Встречи с представителями МВД отражают желание совместно найти миролюбивые подходящие решения во имя продолжения совместного бытия и обеспечения свободы вероисповедания. Мы считаем необходимым продолжение конструктивного диалога, который не раскалывает приходы и уважает законы церковной и светской жизни", - сказал адвокат.
Стороны договорились, что ЭПЦМП в конце августа текущего года предоставит МВД конкретные предложения по изменению устава, предложения по необходимым шагам и временным рамкам. На основании этого министерство сформулирует свою позицию не позднее конца сентября этого года.
Также ЭПЦМП известит МВД о дате встречи представителей ЭПЦМП с представителями Эстонской Апостольской православной церкви, также начнется разработка плана действий второго этапа переговоров. Отдельно будет оговорен план действий в отношении Пютицкого монастыря.