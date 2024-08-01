В среду в Нарве в двух ДТП пострадали два человека.
В Нарве в ДТП пострадали ребенок и женщина
31 июля в 13.23 в Нарве в районе Таллиннского шоссе, 21 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 69-летний мужчина на автомобиле Škoda Kodiaq свернул налево и врезался в велосипедиста, 12-летнюю девочку. Скорая помощь осмотрела ребенка на месте.
В тот же день в 16.53 произошло дорожно-транспортное происшествие на проспекте Кангеласте, 29 в Нарве, где 61-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Touareg наехал на 40-летнюю женщину, переезжавшую дорогу на электросамокате на пешеходныои переходе.
Женщину доставили в больницу.
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