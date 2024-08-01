Чт, 1.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

В Нарве в ДТП пострадали ребенок и женщина

Северное побережье
Copy
Машина "скорой помощи"
Машина "скорой помощи" Фото: Evija Trifanova/LETA

В среду в Нарве в двух ДТП пострадали два человека.

31 июля в 13.23 в Нарве в районе Таллиннского шоссе, 21 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 69-летний мужчина на автомобиле Škoda Kodiaq свернул налево и врезался в велосипедиста, 12-летнюю девочку. Скорая помощь осмотрела ребенка на месте.

В тот же день в 16.53 произошло дорожно-транспортное происшествие на проспекте Кангеласте, 29 в Нарве, где 61-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Touareg наехал на 40-летнюю женщину, переезжавшую дорогу на электросамокате на пешеходныои переходе.

Женщину доставили в больницу.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх