В Нарве в ДТП пострадали ребенок и женщина

31 июля в 13.23 в Нарве в районе Таллиннского шоссе, 21 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 69-летний мужчина на автомобиле Škoda Kodiaq свернул налево и врезался в велосипедиста, 12-летнюю девочку. Скорая помощь осмотрела ребенка на месте.

В тот же день в 16.53 произошло дорожно-транспортное происшествие на проспекте Кангеласте, 29 в Нарве, где 61-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Touareg наехал на 40-летнюю женщину, переезжавшую дорогу на электросамокате на пешеходныои переходе.