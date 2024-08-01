В Нарве и Силламяэ произошли нападения на женщин

31 июля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина напал на 45-летнюю женщину в магазине, расположенном на Таллиннском шоссе в Нарве.

В тот же день в полицию сообщили, что 45-летний мужчина ударил 42-летнюю женщину во время ссоры в Силламяэ. Полиция задержала мужчину.