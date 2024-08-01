Эстония планирует на границе тотальный досмотр всех людей

Премьер-министр Кристен Михал отметил, что Эстония должна сделать все возможное для пресечения перевозки через Эстонию подсанкционных товаров и для укрепления безопасности страны, сообщает rus.err.

"К сожалению, попытки несоблюдения санкций и перевозки запрещенных товаров на наших границах продолжаются, как и начатая Россией жестокая война против украинского государства и населения. Применением полного контроля [вывозимых] товаров мы усложним уклонение от санкций и действия России по снабжению ее военной машины", - сказал Михал.

Он добавил, что об изменениях проинформированы местные самоуправления, грузоперевозчики и автобусные компании.

В правительстве отметили, что применение полного таможенного контроля вместе выборочного увеличит время пересечения границы и число людей, пересекающих границу, по всей видимости сократится.

По итогам предыдущего обсуждения мер по усилению таможенного контроля на эстонско-российской границе, которое состоялось 4 июля, правительство приняло решение усилить надзор за соблюдением санкций и движением товаров.