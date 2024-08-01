Полиция задержала женщину, которая находилась в розыске полмесяца и подозревается в краже.
Полиция задержала в Кохтла-Ярве разыскиваемую женщину и отвезла ее в тюрьму
"Благодаря освещению в СМИ полиция получила несколько сведений о возможном местонахождении женщины. При проверке адреса в Кохтла-Ярве полиции удалось задержать женщину. Она была арестована и доставлена в Вирускую тюрьму", - сообщили в полиции.
18 июля было объявлено, что полиция разыскивает 47-летнюю Аллу, совершившую кражу.
Женщина уклонилась от судебного разбирательства, из-за чего ее объявили в розыск.
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