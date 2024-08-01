Полиция задержала в Кохтла-Ярве разыскиваемую женщину и отвезла ее в тюрьму

"Благодаря освещению в СМИ полиция получила несколько сведений о возможном местонахождении женщины. При проверке адреса в Кохтла-Ярве полиции удалось задержать женщину. Она была арестована и доставлена ​​в Вирускую тюрьму", - сообщили в полиции.