Исследования птиц и бабочек сильно тормозят развитие Аувереского агропарка

Проведения гостендера для поиска исполнителя исследования Государственный центр опорных услуг требует потому, что IVIA удалось получить для исследований деньги в рамках проекта "Interreg".

- Экспертов по видам в Эстонии очень мало, у них много работы и длинные очереди, - не очень-то Неле Рогенбаум верится, что в ходе тендера может появиться еще какой-нибудь участник вдобавок к выполняющему экспертную оценку.

Яанус Эльтс. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В зоне агропарка могут обитать совы и дятлы

Экспертную оценку Эстонского орнитологического общества дал Яанус ЭЛЬТС:

- Несмотря на то, что речь идет главным образом о территории, на которую повлияла сланцедобыча и которая была засажена лесом искусственно, в результате малого влияния со стороны человека она превратилась в территорию, где могут встречаться охраняемые виды. Десятилетия назад на этой территории гнездились также две-три пары охраняемых дербников.

Для выявления наличия сов и дятлов в качестве приложения к данному письму составлена методика переписи. Речь идет о видах с ранней активностью, поэтому лучшее время для их переписи - март и апрель, а наличие мест гнездования сов можно оценить в ходе июньского ночного похода. Наличие других достойных охраны видов птиц на этой территории маловероятно.