Планирующее Аувереский агропарк ЦУ "Ида-Вируское инвестиционное агентство" (IVIA) уже два года занимается исследованиями, требуемыми Департаментом окружающей среды, а также оно было вынуждено отказаться от обещанных ему для составления детальной планировки денег.
Исследования птиц и бабочек сильно тормозят развитие Аувереского агропарка
Детальную планировку Аувереского агропарка и стратегическую оценку ее влияния на окружающую среду Нарва-Йыэсууское горсобрание инициировало еще четыре года назад.
Прошлой весной горуправление в первый раз попыталось найти как составителя планировки, так и оценщика воздействия на окружающую среду.
Месяцем позже оба тендера признали провалившимися. Первый - потому, что единственный участник тендера хотел получить за работу в четыре раза больше, чем было рассчитано, а на второй тендер не поступило ни одного предложения.
Экспертов приходится искать днем с огнем
Горуправление и Департамент окружающей среды поначалу хотели, чтобы на территории планируемого агропарка площадью 1500 гектаров исследовали все виды - от насекомых и растений до диких животных.
В результате долгих переговоров прошлым летом пришли к компромиссу и оставили только шесть объектов исследований: охраняемые дневные бабочки, стрекозы, земноводные, шмели и птицы, а также охраняемые и инвазивные растения.
Для начала надо заказать экспертную оценку относительно каждого вида, а затем в ходе гостендера найти исполнителя исследования.
Полгода руководитель IVIA по развитию Неле Рогенбаум активно искала в Эстонии экспертов и убеждала их по возможности быстрее взяться за эту работу.
- Так как эксперта по стрекозам в Эстонии нет, то нам разрешили объединить их с дневными бабочками. Так что нам необходимо пять экспертных оценок - три уже готовы, две, касающиеся шмелей и растений, еще в работе. Еще пять гостендеров нужно для исследований, - сказала она
Проведения гостендера для поиска исполнителя исследования Государственный центр опорных услуг требует потому, что IVIA удалось получить для исследований деньги в рамках проекта "Interreg".
- Экспертов по видам в Эстонии очень мало, у них много работы и длинные очереди, - не очень-то Неле Рогенбаум верится, что в ходе тендера может появиться еще какой-нибудь участник вдобавок к выполняющему экспертную оценку.
Птиц будет исследовать, конечно, Эстонское орнитологическое объединение, оказавшееся единственным участником тендера.
В зоне агропарка могут обитать совы и дятлы
Экспертную оценку Эстонского орнитологического общества дал Яанус ЭЛЬТС:
- Несмотря на то, что речь идет главным образом о территории, на которую повлияла сланцедобыча и которая была засажена лесом искусственно, в результате малого влияния со стороны человека она превратилась в территорию, где могут встречаться охраняемые виды. Десятилетия назад на этой территории гнездились также две-три пары охраняемых дербников.
Для выявления наличия сов и дятлов в качестве приложения к данному письму составлена методика переписи. Речь идет о видах с ранней активностью, поэтому лучшее время для их переписи - март и апрель, а наличие мест гнездования сов можно оценить в ходе июньского ночного похода. Наличие других достойных охраны видов птиц на этой территории маловероятно.
Больше тендеров пока не объявляли. Эти исследования все равно провести раньше весны не удастся. А это значит, что и в следующем году ничего другого не произойдет.
Зеленая сеть со всех сторон ограничена на бывшей территории разреза
На основе итогов пяти исследований видов, а также с привлечением всех прежних данных о планируемой территории и результатов исследований, надо будет выполнить анализ эффективности и связности зеленой сети.
Речь идет о бывшей территории сланцедобычи, о вывернутой наизнанку земле.
- Самая большая ирония в том, что на севере она граничит с Аувереской электростанцией и аувереским производством масел, на востоке - с рекой Нарва, на юге - с территорией активной добычи, а на западе - с Сиргаласким полигоном. Так что уже разоренная человеком природа с четырех сторон граничит с людьми или природой, а мы все равно должны изучать, не проходит ли вдруг наискосок по этой территории в 1500 гектаров какой-нибудь зверь.
По словам Рогенбаум, исследования природы при развитии агропарка являются большим тормозом, не дающим заниматься делами по существу.
- Создавая агропарк, IVIA хочет по сути вновь принять эту испорченную землю в использование, создать тысячи рабочих мест, вернуть жизнь в этот район и восстановить тут природное разнообразие. Мы видим в этом большой потенциал для оживления экономической среды как в Нарва-Йыэсуу, так и во всем Ида-Вирумаа.
Решающим может стать также размер земельного налога
В 2019 году IVIA получил для составления детальной планировки агропарка и оценки его воздействия на окружающую среду 50000 евро в рамках меры поддержки уездных стратегий развития.
- Проектные деньги выделяются в общем случае сроком на три года, так что нам пришлось от них отказаться, - по словам Неле Рогенбаум, у них нет сейчас ни договора, ни финансирования для обеих этих работ.
- Мы являемся инициированным местными самоуправлениями и государством целевым учреждением. Собственного дохода у нас нет, чтобы получить деньги, мы пишем проекты.
Сейчас новый источник финансирования не ищут, сначала надо выполнить все требуемые исследования.
После этого будет проведена оценка рисков, чтобы выяснить, есть ли вообще смысл продолжать развитие агропарка или же разумнее отложить этот план в сторону.
- Там ведь есть и другие риски, - привела Рогенбаум в пример земельный налог, размеры которого вскоре будут определять местные самоуправления.
- Если IVIA возьмет на себя развитие территории в 1500 гектаров, то, поскольку мы не продали еще эту землю инвесторам, земельный налог будем платить сами. Большая разница, составит он в год двести тысяч евро или два миллиона.