ОПРОС Как отразится на вашей жизни повышение налогов?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Людмила СМИРНОВА, пенсионер: - Однозначно - ухудшит качество жизни, ведь цены вырастут. Будем меньше покупать. Не страшно, если мы 90-е пережили, то и сейчас справимся. Молодежи, наверное, будет хуже - они не привыкли экономить, да и потребности у них другие.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Айвар МЕХИДЕ, предприниматель: - Придется искать варианты экономии, потому что работы не прибавляется настолько, чтобы просто побольше работать и зарабатывать, продолжая прежний уровень жизни. Надо будет серьезно взвешивать, что могу себе позволить, а на чем лучше сэкономить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Юло ВЕЛЬДРЕ, временно безработный: - Да не знаю, как отразится. Если о себе лично говорить, я сейчас нигде не работаю... Но в любом случае повышение налогов - всегда плохо, жить людям становится труднее.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Виктор АНДРЕЕВ, депутат: - Получаю стабильную пенсию, поэтому думаю, что на мою жизнь новые налоги очень заметно не повлияют. Но большинство пенсионеров, кто вынужден считать каждую копейку, сильно почувствуют неизбежный рост цен. К тому же все знают, что на этом процесс не остановится - к 2026 году планируют повысить налог с оборота до 26 процентов! Выйдем на второе место в мире после Дании. Как очень богатая страна? Наоборот. Печально все это, потому что нынешняя налоговая политика является антинародной.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Марью КЕСКЛА, работает в другой стране: - Сейчас работаю в Исландии и в Эстонии бываю нечасто, поэтому на моей жизни эти новости, скорее всего, не отразятся. Но когда буду приезжать, по ценам на продукты и товары, конечно, почувствую. Уверена, что повышение налога с оборота не поможет процветанию экономики страны.