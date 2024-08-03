Кто не попробовал в День открытых хуторов испеченные Паркером и Торми оладьи, может отведать их теперь в августе на "Улице причудской еды". И все там же - в "Pärnaõue".
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У семейного ресторана "Pärnaõue pereresto" появилась новая ветвь - детский ресторан "Pannukas"
В семейном ресторане "Pärnaõue" детей с самого начала привлекали к деятельности. Когда они были помладше, просили их просто поиграть с детьми посетителей, когда стали постарше - приглашали придумывать и проводить игры. Готовить они тоже помогали по мере сил - например, чистили картошку.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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