У семейного ресторана "Pärnaõue pereresto" появилась новая ветвь - детский ресторан "Pannukas"

В семейном ресторане "Pärnaõue" детей с самого начала привлекали к деятельности. Когда они были помладше, просили их просто поиграть с детьми посетителей, когда стали постарше - приглашали придумывать и проводить игры. Готовить они тоже помогали по мере сил - например, чистили картошку.

- Прошлой осенью, когда мы сидели своей большой семьей после "Улицы причудской еды", мальчишки заговорили о том, что хотят и сами открыть ресторан. Зимой мы снова собрались - и их пыл еще не угас, тогда обсудили уже меню, - хозяйка "Pärnaõue" Пилле Пыльд отметила, что шестилетний Паркер и двенадцатилетний Торми напланировали делать разные вещи.