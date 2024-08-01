Иностранцам не разрешили провезти в Эстонию вещи с советской символикой

30 июля на Нарвском погранпункте был досмотрен гражданин Норвегии, направлявшийся в Эстонию, и при досмотре его вещей были обнаружены две кепки с российской символикой. Его внимание было обращено на то, что подобная символика запрещена в Эстонии. Гражданин Норвегии сдал вещи и продолжил путь.

В тот же день на погранпункте на въезде в Эстонию был досмотрен гражданин Колумбии, у которого при досмотре вещей был обнаружен пояс с запрещенной символикой. Его внимание было обращено на то, что подобные знаки отличия запрещены в Эстонии. Гражданин Колумбии сдал пояс и продолжил свой путь.

31 июля гражданина России проверили на пограничном переходе «Нарва-1» в направлении въезда в Эстонию, при досмотре его вещей был обнаружен календарь с российской символикой. Внимание человека было обращено на то, что подобная символика запрещена в Эстонии. Гражданин России сдал календарь и продолжил путь.