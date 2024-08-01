Умер бывший пастор Нарвской Александровской церкви Виллу Юрьо

"Конечно, Виллу Юрьо был несколько противоречивым и колоритным как в своих действиях, так и в своих словах. В основном это объяснялось тем, что, отстаивая правду и справедливость, он никогда не был готов к легким компромиссам. Все ли понимали истину и справедливость так же, как и Виллу, для него это было не важно - он придерживался своих принципов, а главное, своей веры во Христа", - сказал глава Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийлма.