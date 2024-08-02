В Ида-Вирумаа планируется создать пять "кризисных" магазинов

В рамках тендера генераторами планируется оборудовать 61 магазин по всей Эстонии. Первый этап создания сети готовых к кризисным ситуациям торговых точек будет завершен не позднее конца 2025 года, а всего в ближайшие два с половиной года в Эстонии хотят создать 110 продовольственных магазинов и магазинов первой необходимости, способных работать и в условиях кризисов, сообщает rus.err.

Цель проекта кризисных магазинов - повысить доступность продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств для населения, а также обеспечить работу некоторых банкоматов в случае масштабных отключений электроэнергии и других кризисов.

В Ида-Вирумаа планируется создать пять таких магазинов: по одному в Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви, волости Алутагузе и волости Люганузе. Площадь торговых точек будет зависеть от количества жителей, проживающих на территории того или иного самоуправления. Предполагается, что самый большой магазин - площадью от 3500 до 8000 квадратных метров - появится в Нарве.

На первом этапе в Ида-Вируском уезде планируется создание трех магазинов в городах - Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве.

EVK предоставит магазинам электрогенераторы достаточной мощности для обеспечения автономной работы их систем и платежных решений. Обязанностью самих магазинов станет адаптировать электрическую систему здания для использования генератора и оставаться открытыми в случае кризиса.

"Более крупные магазины с большей торговой площадью будут расположены в городах, но ни один регион Эстонии не останется без покрытия. Минимальным требованием является то, что магазины, входящие в сеть, должны быть открыты в кризисной ситуации не менее пяти часов в сутки и располагать ассортиментом наиболее распространенных продуктов питания и предметов первой необходимости. Если в одном здании с магазином находятся банкомат и аптека, то генератор должен по возможности покрывать и их основные потребности в электроэнергии", - сказал член правления EVK Прийт Плоомпуу.