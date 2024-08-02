Большинство жителей Ида-Вирумаа покупает бытовую технику и электронику в рассрочку

Почти половина – 49% – принявших участие в исследовании заемщиков заявили, что не могут сразу купить необходимую бытовую технику или электронные устройства, такие как новый мобильный телефон или стиральную машину, а вынуждены приобретать их в рассрочку или с помощью других потребительских кредитов. 33% заемщиков признали, что используют рассрочку или кредиты для ремонта и покупки предметов интерьера и мебели.

«Количество использующий рассрочку покупателей шокирующе велико. Рассрочка может быть удобным и быстрым кредитным продуктом, но это, конечно, не самое выгодное решение – многие платят за приобретенную бытовую технику или электронику значительно больше по сравнению с альтернативными кредитными продуктами», - сказал Танель Лассик, руководитель по развитию Rahapood.ee, управляемого компанией Svea Finance AS.

Рассрочкой и потребительскими кредитами чаще всего пользуются жители Вырумаа (83% участвовавших в исследовании заемщиков) и Ида-Вирумаа (63%), а реже всего – жители Валгамаа (17%) и Вильяндимаа (27%).

По словам Лассика, рассрочка – это относительно краткосрочное обязательство, которое обычно берут на два-три года, но общая стоимость такого кредита оказывает значительно выше, чем у альтернативных кредитных решений, что делает рассрочку дорогим средством финансирования. Стоимость зависит не от размера процентной ставки, указанной в кредитном договоре, а от логики ее расчета. В большинстве договоров рассрочки проценты начисляются на первоначальную сумму договора, а не на остаток кредита.

26% принявших участие в исследовании заемщиков заявили, что они также использовали продукты кредита или рассрочки для приобретения автомобилей мототехники.

Если использования кредита для покрытия необходимых расходов или достижения целей избежать нельзя, Лассик рекомендует изучить рынок, сравнив кредитные продукты разных поставщиков и критерии, влияющие на фактическую стоимость кредита.

«Если проценты на сумму покупки в рассрочку составляют 16%, то, при расчете с остатка кредита эти же проценты составят уже 29% – поэтому важно, чтобы перед принятием окончательного решения человек проделал «домашнюю работу», изучив предлагаемые варианты финансирования, будь то кредитная карта со свободным погашением, денежные купоны с беспроцентным периодом или традиционный малый кредит», - пояснил Лассик

Кроме того, 8% принявших участие в опросе заявили, что пользовались кредитами или рассрочкой для путешествий, а 7% – ремонта авто- или мототехники (7%).