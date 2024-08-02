Несмотря на то что правила досмотра ручной клади в Таллиннском аэропорту смягчились совсем недавно – в марте этого года, – с 1 сентября 2024 года снова будет действовать общеевропейское ограничение на провоз жидкостей, гелей и аэрозолей: они должны быть в упаковках объемом не более 100 мл.
С сентября правила провоза ручной клади снова изменятся
Согласно вступившему недавно в силу постановлению Европейской комиссии, меняются ограничения на объем емкостей с жидкостями, гелями и аэрозолями: с 1 сентября этого года пассажирам разрешено провозить в ручной клади жидкости в упаковке объемом лишь до 100 миллилитров.
«Если с марта этого года в ручной клади допускались жидкости в емкостях объемом до двух литров и с собой можно было брать все шампуни, бутылки с водой и жидкие продукты питания, то впредь снова надо будет соблюдать ограничения на объем упаковки. Провозить в ручной клади жидкости, гели и аэрозоли в упаковках объемом более 100 мл будет нельзя», – сказал заведующий авиационным отделом G4S Кристьян Саарик, отвечающий в Таллиннском аэропорту за обеспечение безопасности.
При этом в Таллиннском аэропорту ограничения по-прежнему будут мягче, чем до появления новых сканеров. «В ручной клади пассажира может быть сколько угодно емкостей с жидкостями объемом до 100 мл, они могут находиться отдельно друг от друга в разных частях ручной клади. Однако следует учитывать, что такие ограничения на объем жидкостей действуют еще не во всех аэропортах, поэтому возможна ситуация, когда на обратном рейсе нельзя будет провезти в ручной клади неограниченное число емкостей с жидкостями», – добавил Саарик.
«С вступлением в силу нового постановления пассажиры по-прежнему не должны вынимать из ручной клади жидкости и технику, однако изменение может временно привести к тому, что очереди на предполетном досмотре в Таллиннском аэропорту станут длиннее», – отметил заведующий авиационным отделом G4S Кристьян Саарик и добавил, что в аэропорт стоит приезжать за два часа до вылета.
Постановление действует для всех аэропортов стран Европейского союза, в которых на предполетном досмотре используется новое оборудование EDS CB C3. В их число входит и Таллиннский аэропорт. Новое ограничение действует бессрочно – до тех пор, пока новое оборудование для предполетного досмотра не усовершенствуется так, что сможет еще точнее распознавать жидкие взрывчатые вещества, и пока не будет достигнуто международное соглашение, касающееся снятия ограничения на провоз жидкостей.
Что следует помнить, прежде чем отправиться в авиапутешествие?
Каждое авиапутешествие начинается с прохождения предполетного досмотра. Чем спокойнее начнется отпуск, тем приятнее он будет в целом, поэтому подготовиться следует заранее.
Заранее ознакомьтесь с правилами
На сайте аэропорта, а также на домашних страницах авиакомпаний приведены правила и предписания, соблюдение которых упростит полет и избавит от проблем. В правилах есть информация как о запрещенных предметах, так и о перевозке опасных веществ: вы узнаете, что можно, а что нельзя класть в багаж. Узнайте также, какие обязанности авиакомпания, согласно правилам, возлагает на пассажиров.
Как следует подготовьтесь к авиарейсу
Если при сборе чемодана вы не уверены, что можно, а что нельзя брать с собой на борт, позвоните в Таллиннский аэропорт по инфономеру для пассажиров 605 8888. Заранее получить информацию о запрещенных предметах можно и у работника службы безопасности, также в аэропорту есть витрина с самыми распространенными запрещенными предметами.
Приезжайте в аэропорт вовремя или даже немного заранее
Лучше приезжать в аэропорт не в последнюю минуту, а за два часа до вылета: тогда у вас будет достаточно времени даже в случае очередей или прочих непредвиденных ситуаций.
Не кладите в сдаваемый багаж внешний аккумулятор или запасные аккумуляторы
Во внешних и дополнительных аккумуляторах может произойти короткое замыкание – это одна из главных причин пожаров в багажных отделениях. В целях обеспечения пожарной безопасности авиакомпании запретили класть литий-ионные аккумуляторы в сдаваемый багаж. Провозить их в ручной клади разрешается. Если в чемодане все-таки есть опасные вещества, вас снова могут вызвать на предполетный досмотр.
Снимите украшения, из-за которых могут сработать электронные ворота, и выньте все из карманов
Сотрудник службы безопасности выполняет свои рабочие обязанности в соответствии с законом. Он не попросит сделать что-то, что пассажир не обязан делать. Если на вас нет украшений, а в карманах – запрещенных вещей, вы пройдете через электронные ворота без проблем и тщательной проверки. Чтобы быстрее пройти предполетный досмотр, снимите обувь и ремень, прежде чем проходить через ворота. Если вас зовут на дополнительную проверку, не волнуйтесь. Вы не вызываете больше подозрений, чем другие – просто компьютер выбирает пассажиров случайным образом. Дополнительная проверка всегда проводится в целях безопасности и, к счастью, не занимает много времени.
Перепроверьте дома все документы. Не истек ли срок действия паспортов и ID-карт? Требует ли страна, в которую вы летите, письменного согласия второго родителя путешествующего с вами ребенка? Убедитесь в этом, чтобы не пришлось возвращаться с предполетного досмотра вместе со своими подопечными.