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В Ида-Вирумаа мужчина отдал мошенникам крупную сумму денег

Северное побережье
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В полицию обратился 54-летний мужчина, которому позвонил человек, представившийся сотрудником Smart-ID, и объяснил, что его данные используются для получения кредита.

Затем мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником банка SEB, и предложил "страхование кредита". Для этого мужчину попросили подписать договор и ввести запрашиваемые PIN1 и PIN2.

Позже мужчина обнаружил, что деньги были переведены с его счета на другой счет.

Ущерб составил 4720 евро.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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