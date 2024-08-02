В полицию обратился 54-летний мужчина, которому позвонил человек, представившийся сотрудником Smart-ID, и объяснил, что его данные используются для получения кредита.
В Ида-Вирумаа мужчина отдал мошенникам крупную сумму денег
Затем мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником банка SEB, и предложил "страхование кредита". Для этого мужчину попросили подписать договор и ввести запрашиваемые PIN1 и PIN2.
Позже мужчина обнаружил, что деньги были переведены с его счета на другой счет.
Ущерб составил 4720 евро.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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