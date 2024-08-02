Цены на многие продукты в июле в годовом сравнении понизились

Хлеб в этой категории был единственным продуктом, который подорожал. Его цена выросла с 2,85 евро за килограмм в прошлом году до 2,92 евро в этом.

Цена на сахар снизилась на 16% по сравнению с прошлым годом: с 1,48 евро за килограмм в июле прошлого года до 1,25 евро в этом году.

Цены на некоторые мясные продукты немного снизились. Стоимость свиного карбоната, свинины без костей и домашнего фарша снизилась, но в пределах одного процента. Свиные ребрышки подешевели на полтора процента, а сосиски – на 2,5 % за год.

Исключением стал импортный бройлер, который подорожал за год на 27% – с 3,06 евро за килограмм в июле прошлого года до 3,89 евро за килограмм сейчас. В то же время цена за килограмм мяса местного бройлера выросла за год на четыре цента, в среднем до 4,15 евро за килограмм.

Цена вареной колбасы также выросла почти на шесть процентов, с 6,29 евро за килограмм в прошлом году до 6,64 евро в июле этого года.

По сравнению с другими товарами цены на рыбу колебались сильнее, так как ее цена более изменчива от месяца к месяцу и часто значительно различается в магазинах и на рынках.

Больше всего в магазинах подорожало охлажденное филе окуня (на 28% за год), а также салака и окунь (на 13%). В то же в