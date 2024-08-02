В июле многие продукты в Эстонии подешевели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в целом снижение цен было незначительным.
Цены на многие продукты в июле в годовом сравнении понизились
Данные Института конъюнктуры за июль показывают, что больше всего в годовом сравнении снизились цены на молочные продукты. По сравнению с июлем прошлого года самым дешевым было молоко в пакетах, стоимость которого снизилась на 21% – с 85 центов за литр в июле прошлого года до 67 центов за литр в этом году.
Цена кефира и сметаны снизилась на 7% – с 87 центов за литр в прошлом году до 81 цента за литр кефира сейчас, а цена сметаны упала с 3,48 евро до 3,24 евро. Цена на сливки для кофе также снизилась на 5%, а стоимость килограмма сливочного масла упала на несколько центов.
При этом в категории молочных продуктов также наблюдался и рост цен на некоторые продукты: если в июле прошлого года килограмм сыра стоил в среднем 11,38 евро за килограмм, то в этом году – 11,69 евро, то есть почти на три процента больше. Зернистый творог также подорожал на один процент.
Цена на эстонские яйца практически не изменилась, колебания стоимости упаковки из десяти яиц составили около одного цента, а цена на яйца размера L осталась такой же, как и год назад.
Упаковка импортных яиц размера L подорожала почти на 12% с 2,34 евро до 2,61 евро. В то же время цена на импортные яйца размера M снизилась на три цента.
Снизилась стоимость зерновых и хлебобулочных продуктов: если в июле прошлого года килограмм пшеничной муки стоил 1,30 евро, то сейчас он стоит 1,18 евро, или на девять процентов меньше.
Цена килограмма овсяных хлопьев снизилась на пять процентов, с 2,36 евро до 2,25 евро. Снижение цен на булку составило менее двух процентов.
Хлеб в этой категории был единственным продуктом, который подорожал. Его цена выросла с 2,85 евро за килограмм в прошлом году до 2,92 евро в этом.
Цена на сахар снизилась на 16% по сравнению с прошлым годом: с 1,48 евро за килограмм в июле прошлого года до 1,25 евро в этом году.
Цены на некоторые мясные продукты немного снизились. Стоимость свиного карбоната, свинины без костей и домашнего фарша снизилась, но в пределах одного процента. Свиные ребрышки подешевели на полтора процента, а сосиски – на 2,5 % за год.
Исключением стал импортный бройлер, который подорожал за год на 27% – с 3,06 евро за килограмм в июле прошлого года до 3,89 евро за килограмм сейчас. В то же время цена за килограмм мяса местного бройлера выросла за год на четыре цента, в среднем до 4,15 евро за килограмм.
Цена вареной колбасы также выросла почти на шесть процентов, с 6,29 евро за килограмм в прошлом году до 6,64 евро в июле этого года.
По сравнению с другими товарами цены на рыбу колебались сильнее, так как ее цена более изменчива от месяца к месяцу и часто значительно различается в магазинах и на рынках.
Больше всего в магазинах подорожало охлажденное филе окуня (на 28% за год), а также салака и окунь (на 13%). В то же в
Хлеб в этой категории был единственным продуктом, который подорожал. Его цена выросла с 2,85 евро за килограмм в прошлом году до 2,92 евро в этом.
Цена на сахар снизилась на 16% по сравнению с прошлым годом: с 1,48 евро за килограмм в июле прошлого года до 1,25 евро в этом году.
Цены на некоторые мясные продукты немного снизились. Стоимость свиного карбоната, свинины без костей и домашнего фарша снизилась, но в пределах одного процента. Свиные ребрышки подешевели на полтора процента, а сосиски – на 2,5 % за год.
Исключением стал импортный бройлер, который подорожал за год на 27% – с 3,06 евро за килограмм в июле прошлого года до 3,89 евро за килограмм сейчас. В то же время цена за килограмм мяса местного бройлера выросла за год на четыре цента, в среднем до 4,15 евро за килограмм.
Цена вареной колбасы также выросла почти на шесть процентов, с 6,29 евро за килограмм в прошлом году до 6,64 евро в июле этого года.
По сравнению с другими товарами цены на рыбу колебались сильнее, так как ее цена более изменчива от месяца к месяцу и часто значительно различается в магазинах и на рынках.
Больше всего в магазинах подорожало охлажденное филе окуня (на 28% за год), а также салака и окунь (на 13%). В то же в
Хлеб в этой категории был единственным продуктом, который подорожал. Его цена выросла с 2,85 евро за килограмм в прошлом году до 2,92 евро в этом.
Цена на сахар снизилась на 16% по сравнению с прошлым годом: с 1,48 евро за килограмм в июле прошлого года до 1,25 евро в этом году.
Цены на некоторые мясные продукты немного снизились. Стоимость свиного карбоната, свинины без костей и домашнего фарша снизилась, но в пределах одного процента. Свиные ребрышки подешевели на полтора процента, а сосиски – на 2,5 % за год.
Исключением стал импортный бройлер, который подорожал за год на 27% – с 3,06 евро за килограмм в июле прошлого года до 3,89 евро за килограмм сейчас. В то же время цена за килограмм мяса местного бройлера выросла за год на четыре цента, в среднем до 4,15 евро за килограмм.
Цена вареной колбасы также выросла почти на шесть процентов, с 6,29 евро за килограмм в прошлом году до 6,64 евро в июле этого года.
По сравнению с другими товарами цены на рыбу колебались сильнее, так как ее цена более изменчива от месяца к месяцу и часто значительно различается в магазинах и на рынках.
Больше всего в магазинах подорожало охлажденное филе окуня (на 28% за год), а также салака и окунь (на 13%). В то же в
Хлеб в этой категории был единственным продуктом, который подорожал. Его цена выросла с 2,85 евро за килограмм в прошлом году до 2,92 евро в этом.
Цена на сахар снизилась на 16% по сравнению с прошлым годом: с 1,48 евро за килограмм в июле прошлого года до 1,25 евро в этом году.
Цены на некоторые мясные продукты немного снизились. Стоимость свиного карбоната, свинины без костей и домашнего фарша снизилась, но в пределах одного процента. Свиные ребрышки подешевели на полтора процента, а сосиски – на 2,5 % за год.
Исключением стал импортный бройлер, который подорожал за год на 27% – с 3,06 евро за килограмм в июле прошлого года до 3,89 евро за килограмм сейчас. В то же время цена за килограмм мяса местного бройлера выросла за год на четыре цента, в среднем до 4,15 евро за килограмм.
Цена вареной колбасы также выросла почти на шесть процентов, с 6,29 евро за килограмм в прошлом году до 6,64 евро в июле этого года.
По сравнению с другими товарами цены на рыбу колебались сильнее, так как ее цена более изменчива от месяца к месяцу и часто значительно различается в магазинах и на рынках.
Больше всего в магазинах подорожало охлажденное филе окуня (на 28% за год), а также салака и окунь (на 13%). В то же время цена охлажденного лосося упала на 22%, а форели – на 12%.