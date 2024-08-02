Гражданин России, просрочивший визу на один день, не может приехать в Эстонию в течение нескольких лет.
Один день в Эстонии дорого обошелся россиянину в Нарве
1 августа на пограничном переходе в Нарве при выезде из Эстонии пограничники при проверке документов гражданина России обнаружили, что он находился в Шенгенской зоне без законных оснований один день и провел его в Эстонии.
Нарушителю выдали предписание покинуть Эстонию, запретили въезд в Шенгенскую зону на три года и оштрафовали на 200 евро.
После процессуальных действий человек уехал в Россию.
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