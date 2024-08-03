Получив 2,6 миллиона евро субсидии из Фонда справедливого перехода и использовав собственные средства в размере 3,39 миллиона евро , новое предприятие "Freen OÜ", расположенное в промышленном парке Кохтла-Ярве, намерено построить дополнительное здание к существующему заводу, закупить оборудование, чтобы начать серийное производство ветряных турбин разной мощности. Здесь уже трудится более 70 человек, в следующем году планируется увеличить количество рабочих мест до двухсот, возможно, и больше.

По словам исполнительного директора "Freen OÜ" Андрея Хименкова, сейчас у них два основных направления деятельности: производство малых ветрогенераторов по собственному патенту (подробнее - на сайте), работающих по принципу турбины Дарье, а также контрактные заказы - конвейеры, системы очистки и прочие проекты (подробнее - на сайте). Это дает возможность зарабатывать и инвестировать в развитие. Необходимость контрактных работ вызвана тем, что два типа ветрогенераторов, которые будут здесь выпускать, проходят финальные стадии испытаний и доработок - это "FREEN 5", 5-киловаттные, и "FREEN 55", большие 55-киловаттные. "FREEN 20" - это серийная модель 20-киловаттной турбины, которая как образец установлена на территории завода.