Получив 2,6 миллиона евро субсидии из Фонда справедливого перехода и использовав собственные средства в размере 3,39 миллиона евро, новое предприятие "Freen OÜ", расположенное в промышленном парке Кохтла-Ярве, намерено построить дополнительное здание к существующему заводу, закупить оборудование, чтобы начать серийное производство ветряных турбин разной мощности. Здесь уже трудится более 70 человек, в следующем году планируется увеличить количество рабочих мест до двухсот, возможно, и больше.
Завод ветрогенераторов компании "Freen OÜ"
- Идея создания нового завода в Эстонии появилась в 2018 году.
- В 2020 году началось строительство.
- В 2022 году стартовал начальный этап производства ветрогенераторов.
- В 2024 году занято 77 работников.
- В 2025 году планируют увеличить коллектив до двухсот, возможно, и более человек.
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