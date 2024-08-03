Экономика Эстонии начала медленно расти, но процесс восстановления будет долгим и трудным.
Михкель Нестор: И все-таки она начинает расти!
Согласно последней экспресс-оценке Департамента статистики, во втором квартале этого года экономика Эстонии вновь сократилась по сравнению с предыдущим годом. По предварительным оценкам, по сравнению со вторым кварталом прошлого года ВВП сократился на 1,7%. По сравнению с прошлогодним сокращением на 3% и зафиксированным в первом квартале спадом в 2,1%, это кажется немного лучшим показателем, но это по-прежнему большое падение.
С другой стороны, сравнение с прошлым годом рисует несколько неверную картину ситуации. Переводя статистику на человеческий язык, нас больше интересует, как изменилось наше финансовое положение по сравнению с прошлым годом, или, скорее, у кого сегодня денег немного больше, чем вчера? В тени негативных заголовков остался тот факт, что, хотя экономика по-прежнему сокращается в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим кварталом ВВП фактически увеличился - правда, всего на 0,2%.
Таким образом, подтвердились прогнозы экономических экспертов о том, что экономика достигла дна и в дальнейшем можно ожидать даже незначительных показателей роста.
В течение долгого времени самой большой проблемой эстонской экономики была наша крупнейшая отрасль - промышленный сектор. Быстрый рост процентных ставок отразился на промышленных предприятиях Эстонии более болезненно, чем во многих других странах, поскольку мы чрезвычайно зависим от экспорта в страны Северной Европы, у которых высокая долговая нагрузка.
"Экономика достигла дна, и в дальнейшем можно ожидать даже незначительных показателей роста".Михкель Нестор, экономический аналитик
Поскольку предприятия и домохозяйства вынуждены сокращать расходы из-за возросших выплат по кредитам, заказов явно не хватает.
Однако ни один спад не длится вечно, и на фоне первого снижения процентных ставок в промышленном секторе начинают появляться первые лучи солнца. Показатели экономической уверенности улучшились во всех секторах как в Финляндии, так и в Швеции. Как следствие, промышленность здесь также встает на ноги. Однако, несмотря на улучшение ситуации, промышленные предприятия все еще далеки от выхода на полную производственную мощность, и в условиях конкурентного рынка им приходится бороться за каждого клиента.
Особую проблему для экспортной отрасли представляет быстрый рост заработной платы, который, несмотря на длительный спад в остальной экономике, не замедляется. В краткосрочной перспективе это серьезная проблема для компаний, но в долгосрочной перспективе это может быть полезно для экономики, поскольку давление на заработную плату заставляет компании совершенствовать производственные процессы и думать о том, как установить более выгодные цены на свою продукцию.
Поскольку все прогнозы указывают на то, что процентные ставки еще некоторое время останутся высокими, возвращения золотых времен в экономику не стоит ожидать ни в этом году, ни, вероятно, в следующем, но улучшение перспектив может дать отрасли стимул подготовиться к лучшим временам.
Как и в промышленности, у компаний, работающих в сфере розничной торговли, нет оснований для самоуспокоения. Объемы продаж в розничной торговле также снижаются уже более двух лет.
Резкое падение розничных продаж объясняется тремя факторами: инфляцией, избыточным потреблением в прошлом и низким чувством уверенности. Несмотря на быстрый рост средней брутто-зарплаты, рост заработной платы не поспевал за инфляцией, которая в 2022 году достигла почти 20%. Однако снижение реальной заработной платы неизбежно означает сокращение возможностей для потребления.
Ключевой тезис предыдущих экономических прогнозов заключался в том, что в конце туннеля брезжит свет и улучшение экономического состояния наших торговых партнеров и экспортеров вскоре поднимет настроение эстоноземельцам. В свете новостей о предстоящем повышении налогов теперь необходимо внести коррективы в прогнозы. Уже с математической точки зрения сумма, которую повышение налога с оборота и подоходного налога заберет из кошельков домохозяйств, значительна, но как минимум в той же мере она негативно отразится и на показателях уверенности.