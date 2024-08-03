Михкель Нестор: И все-таки она начинает расти!

Поскольку предприятия и домохозяйства вынуждены сокращать расходы из-за возросших выплат по кредитам, заказов явно не хватает.

Однако ни один спад не длится вечно, и на фоне первого снижения процентных ставок в промышленном секторе начинают появляться первые лучи солнца. Показатели экономической уверенности улучшились во всех секторах как в Финляндии, так и в Швеции. Как следствие, промышленность здесь также встает на ноги. Однако, несмотря на улучшение ситуации, промышленные предприятия все еще далеки от выхода на полную производственную мощность, и в условиях конкурентного рынка им приходится бороться за каждого клиента.

Особую проблему для экспортной отрасли представляет быстрый рост заработной платы, который, несмотря на длительный спад в остальной экономике, не замедляется. В краткосрочной перспективе это серьезная проблема для компаний, но в долгосрочной перспективе это может быть полезно для экономики, поскольку давление на заработную плату заставляет компании совершенствовать производственные процессы и думать о том, как установить более выгодные цены на свою продукцию.

Поскольку все прогнозы указывают на то, что процентные ставки еще некоторое время останутся высокими, возвращения золотых времен в экономику не стоит ожидать ни в этом году, ни, вероятно, в следующем, но улучшение перспектив может дать отрасли стимул подготовиться к лучшим временам.