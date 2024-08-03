ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Энели Ефимова

Этому способствовали не только ее спортивные результаты в условиях жесткой конкуренции, но и ее непосредственность и искренность. Она даже не пытается скрыть слезы радости и другие эмоции.

Напомним, Энели Ефимовой всего 17 лет, но она уже успела немалого добиться и войти в историю. Она чемпионка Европы среди взрослых, чемпионка мира среди юниоров, шестикратная чемпионка Европы среди юниоров, лучшая спортсменка Эстонии 2023 года. Неудивительно, что в ее родном городе Силламяэ она вызывает особую гордость, ведь благодаря ей город стал более известным, и есть даже мысли назвать в ее честь улицу.

Примечательно, что Энели Ефимова под руководством своего тренера Хенри Хейна последовательными, однако умеренными шагами движется вверх. Это вселяет еще большую надежду на будущее. Но она уже так близко подошла к абсолютной вершине, что, по словам ее тренера, на следующей Олимпиаде нет смысла ставить перед собой меньшую цель, чем завоевание медали.