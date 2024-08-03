Снова будет заказан анализ слияния Йыхви и Тойла, первая попытка провалилась

Йыхвиское волостное управление обратилось к трем потенциальным исполнителям, желая выяснить лучшую цену для проведения независимого анализа касательно объединения двух волостей. Речь шла о малом тендере, который можно провести в упрощенном порядке и с предельной ставкой 15000 евро. Предложения представили два предприятия. АО "Civitta Estonia" запросило 22950 евро без налога с оборота, а ценовое предложение ТОО "Cumulus Consulting" составило 17500 евро. Поскольку ни одно из предложений в установленные рамки не вписалось, волостное управление решило завершить тот тендер и объявить новый, в котором предельной ставкой будет 17000 евро.