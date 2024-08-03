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Снова будет заказан анализ слияния Йыхви и Тойла, первая попытка провалилась

Эрик Калда
, журналист
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По словам помощника йыхвиского волостного старейшины Ильмара Ауна, анализ должен дать ответы и на такие темы, как будущее общественного транспорта или доступность детсадовских мест.
По словам помощника йыхвиского волостного старейшины Ильмара Ауна, анализ должен дать ответы и на такие темы, как будущее общественного транспорта или доступность детсадовских мест. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Будет заказан анализ, касающийся объединения Йыхви и Тойла, чтобы те, кто сомневается, получили возможность ознакомиться с независимым экспертным мнением. Первый тендер для заказа анализа, однако, провалился.

Йыхвиское волостное управление обратилось к трем потенциальным исполнителям, желая выяснить лучшую цену для проведения независимого анализа касательно объединения двух волостей. Речь шла о малом тендере, который можно провести в упрощенном порядке и с предельной ставкой 15000 евро. Предложения представили два предприятия. АО "Civitta Estonia" запросило 22950 евро без налога с оборота, а ценовое предложение ТОО "Cumulus Consulting" составило 17500 евро. Поскольку ни одно из предложений в установленные рамки не вписалось, волостное управление решило завершить тот тендер и объявить новый, в котором предельной ставкой будет 17000 евро.

Проведут новый тендер

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