Волость Алутагузе все-таки построит новый центр обслуживания в Ийзаку

Около недели назад старейшина волости Алутагузе Тауно Выхмар с целью освежить память перечитал статьи в "Северном побережье" за 2019 год о почтовом и полицейском зданиях в Ийзаку, и констатировал, что за это время ничего не изменилось: на основе тогдашнего эскиза был написан предварительный проект, а затем и основной проект, причем ничего не было урезано.