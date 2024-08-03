Пять лет назад волость Алутагузе приобрела исторические здания почты и полиции в самом центре Ийзаку с грандиозным планом перестроить их в волостной центр. Теперь деньги есть, и через два года результат можно будет увидеть своими глазами.
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Волость Алутагузе все-таки построит новый центр обслуживания в Ийзаку
Около недели назад старейшина волости Алутагузе Тауно Выхмар с целью освежить память перечитал статьи в "Северном побережье" за 2019 год о почтовом и полицейском зданиях в Ийзаку, и констатировал, что за это время ничего не изменилось: на основе тогдашнего эскиза был написан предварительный проект, а затем и основной проект, причем ничего не было урезано.
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