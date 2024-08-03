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Волость Алутагузе все-таки построит новый центр обслуживания в Ийзаку

Кюлли Крийс
, журналист
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Старое почтовое отделение и здание полиции в Ийзаку будут перестроены именно по этому эскизу, выполненному в 2019 году.
Старое почтовое отделение и здание полиции в Ийзаку будут перестроены именно по этому эскизу, выполненному в 2019 году. Фото: Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal

Пять лет назад волость Алутагузе приобрела исторические здания почты и полиции в самом центре Ийзаку с грандиозным планом перестроить их в волостной центр. Теперь деньги есть, и через два года результат можно будет увидеть своими глазами.

Около недели назад старейшина волости Алутагузе Тауно Выхмар с целью освежить память перечитал статьи в "Северном побережье" за 2019 год о почтовом и полицейском зданиях в Ийзаку, и констатировал, что за это время ничего не изменилось: на основе тогдашнего эскиза был написан предварительный проект, а затем и основной проект, причем ничего не было урезано.

Правда, за прошедшие годы изменилась цена: с трех миллионов евро она выросла до почти пяти миллионов.

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