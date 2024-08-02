ПЕРЕДОВИЦА Людям нужно рассказывать о реальной сути объединения

Оба волостных собрания одобрили начало переговоров, на сегодня ведущие группы переговоров рассмотрели большинство тем и передали свои точки зрения на рассмотрение волостным собраниям. Однако когда Тойла опубликовал договор об объединении, то выяснилось, что этот документ - чистая формальность, и из него никто ничего не узнает о том, как будет складываться жизнь людей в новом самоуправлении и что изменится к лучшему. А что, может быть, и вовсе ухудшится.

Вот и со стороны коалиции Йыхвиского волостного собрания зазвучали критические вопросы. Представителям йыхвиской власти, конечно, резонно было сказать в ответ, мол, закажем тогда независимый анализ, который должен сказать, как будет протекать жизнь в Йыхви после объединения и как в случае, если объединения не будет, а также каковы альтернативы.

Такой анализ должен бы дать козыри в руки сторонников объединения. Во-первых, потому, что документ закажут в результате тендера у экспертов в своих областях. Во-вторых, трудно представить, чтобы результаты анализа могли сказать что-то не в пользу объединения. Ведь когда мы говорим, что объединение должно происходить в интересах жителей, то прежде всего это означает доступность и качество услуг, будь то сфера образования, транспорта, социальных вопросов или коммунального хозяйства. Трудно спорить также с тем, что чем меньше самоуправление, тем меньше у него возможностей предлагать эти услуги на хорошем уровне.

Пожалуй, все это и является главной темой, волнующей жителей и представляющих их волостные собрания. Можно ведь говорить также о риске утраты идентитета тем или другим регионом, однако какое значение имеет то, будет развеваться перед зданием власти флаг бывшей Тойлаской или Йыхвиской волости, если тойласец к тому самому зданию власти из-за плохого транспорта попасть не сможет. Станет будущее самоуправление волостью или городом - это тоже большого значения по сути не имеет. Ведь если оно не будет справляться со своими делами, то тут нисколько не поможет также переименование волости в город.