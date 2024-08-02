В 2021 году в Кохтла-Ярве в результате несчастного случая на производстве погиб оператор известкового завода Дмитрий Риллука, работавший в Viru Keemia Grupp (VKG). Хотя семья погибшего уверена, что несчастный случай произошел по вине работодателя, последний утверждает, что Риллука просто проигнорировал правила безопасности на производстве.
Семья погибшего на производстве рабочего VKG требует от работодателя компенсацию
Елена Риллука, Полина Риллука и Реннат Риллука подали иск против VKG Energia OÜ о возмещении причиненного смертью ущерба, пишет rus.delfi.
Дмитрий Риллука погиб, упав в резервуар с известью во время уборки. Его семья утверждает, что руководство VKG дало нечеткие инструкции по очистке резервуара и не предоставило специальные инструменты. Члены семьи также считают, что во время несчастного случая не была оказана оперативная помощь. По их словам, присутствовавший на месте дежурный инженер не знал, что делать, поэтому в течение 20 минут никто ничего не предпринимал.
Родственники погибшего хотят, чтобы работодатель выплачивал его детям Марине Риллука и Реннату Риллука ежемесячное пособие до достижения ими 21 года, а также выплатило более 19 000 евро Елене Риллука.
„Произошедшее очень прискорбно, но не дает оснований для подачи злонамеренного иска против работодателя - то, о чем говорят истцы, не может быть доказано и проверено. Нет никаких доказательств того, что уборка должна была проводиться, но не проводилась“, - говорит один из представителей VKG Лембит Теддер.
По словам Теддера, также нет доказательств того, что кто-то поручил мужчине выполнять работы на третьем уровне. Для входа на третий уровень Дмитрию потребовалось бы письменное разрешение, защитная маска и спасательный трос, которых у него не было.
Однако представитель семьи утверждает, что, поскольку трудовые обстоятельства были таковы, что рабочих было мало, им приходилось выполнять работу по уборке в одиночку, и поэтому они не могли использовать спасательный трос. Также, например, у рабочих была только одна рация, тогда как должно было быть две.
По мнению представителей VKG, причиной несчастного случая стал подъем на третий уровень резервуара в нарушение требований охраны труда и техники безопасности. По их словам, туда нельзя попасть иначе, кроме как преодолев узкий коридор.
„Несчастный случай произошел потому, что рабочий сознательно нарушил свои должностные обязанности и вошел не в том месте. Он прекрасно знал, что это не нужно и недопустимо, - сказал Теддер, добавив, что за несколько недель до несчастного случая мужчина сдал экзамен по охране труда. - У него был большой опыт работы с этой машиной, он знал о ней все“.
После произошедшего VKG сделала компромиссное предложение семье Риллука, чтобы поддержать ее в трудную минуту. Представители компании предложили единовременную компенсацию без каких-либо обязательств, а также ежемесячные выплаты в течение года. Однако, по словам представителя Риллука, члены семьи не были в достаточном физическом или психологическом состоянии, чтобы получить компенсацию в установленный срок, то есть в течение четырех месяцев после смерти.
Однако когда судья предложил достичь компромисса сейчас, VKG уже не согласилась. „Выделенная для компромисса сумма была потрачена на судебные издержки. Наш компромисс заключается в том, что мы пойдем дальше и не будем требовать судебных издержек. Но я не согласовывал это с клиентом и не вижу в этом смысла, потому что расходы очень высоки“, - сказал Теддер.
Поскольку семья Риллука не согласилась с таким решением, что будет дальше, решит суд. Вердикт будет известен 23 сентября.