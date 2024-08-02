Семья погибшего на производстве рабочего VKG требует от работодателя компенсацию

По мнению представителей VKG, причиной несчастного случая стал подъем на третий уровень резервуара в нарушение требований охраны труда и техники безопасности. По их словам, туда нельзя попасть иначе, кроме как преодолев узкий коридор.

„Несчастный случай произошел потому, что рабочий сознательно нарушил свои должностные обязанности и вошел не в том месте. Он прекрасно знал, что это не нужно и недопустимо, - сказал Теддер, добавив, что за несколько недель до несчастного случая мужчина сдал экзамен по охране труда. - У него был большой опыт работы с этой машиной, он знал о ней все“.

После произошедшего VKG сделала компромиссное предложение семье Риллука, чтобы поддержать ее в трудную минуту. Представители компании предложили единовременную компенсацию без каких-либо обязательств, а также ежемесячные выплаты в течение года. Однако, по словам представителя Риллука, члены семьи не были в достаточном физическом или психологическом состоянии, чтобы получить компенсацию в установленный срок, то есть в течение четырех месяцев после смерти.

Однако когда судья предложил достичь компромисса сейчас, VKG уже не согласилась. „Выделенная для компромисса сумма была потрачена на судебные издержки. Наш компромисс заключается в том, что мы пойдем дальше и не будем требовать судебных издержек. Но я не согласовывал это с клиентом и не вижу в этом смысла, потому что расходы очень высоки“, - сказал Теддер.

Поскольку семья Риллука не согласилась с таким решением, что будет дальше, решит суд. Вердикт будет известен 23 сентября.