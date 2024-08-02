Сб, 3.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Семья погибшего на производстве рабочего VKG требует от работодателя компенсацию

Северное побережье
Copy
VKG.
VKG. Фото: Илья Смирнов

В 2021 году в Кохтла-Ярве в результате несчастного случая на производстве погиб оператор известкового завода Дмитрий Риллука, работавший в Viru Keemia Grupp (VKG). Хотя семья погибшего уверена, что несчастный случай произошел по вине работодателя, последний утверждает, что Риллука просто проигнорировал правила безопасности на производстве.

Елена Риллука, Полина Риллука и Реннат Риллука подали иск против VKG Energia OÜ о возмещении причиненного смертью ущерба, пишет rus.delfi.

Дмитрий Риллука погиб, упав в резервуар с известью во время уборки. Его семья утверждает, что руководство VKG дало нечеткие инструкции по очистке резервуара и не предоставило специальные инструменты. Члены семьи также считают, что во время несчастного случая не была оказана оперативная помощь. По их словам, присутствовавший на месте дежурный инженер не знал, что делать, поэтому в течение 20 минут никто ничего не предпринимал.

Родственники погибшего хотят, чтобы работодатель выплачивал его детям Марине Риллука и Реннату Риллука ежемесячное пособие до достижения ими 21 года, а также выплатило более 19 000 евро Елене Риллука.

„Произошедшее очень прискорбно, но не дает оснований для подачи злонамеренного иска против работодателя - то, о чем говорят истцы, не может быть доказано и проверено. Нет никаких доказательств того, что уборка должна была проводиться, но не проводилась“, - говорит один из представителей VKG Лембит Теддер.

По словам Теддера, также нет доказательств того, что кто-то поручил мужчине выполнять работы на третьем уровне. Для входа на третий уровень Дмитрию потребовалось бы письменное разрешение, защитная маска и спасательный трос, которых у него не было.

Однако представитель семьи утверждает, что, поскольку трудовые обстоятельства были таковы, что рабочих было мало, им приходилось выполнять работу по уборке в одиночку, и поэтому они не могли использовать спасательный трос. Также, например, у рабочих была только одна рация, тогда как должно было быть две.

По мнению представителей VKG, причиной несчастного случая стал подъем на третий уровень резервуара в нарушение требований охраны труда и техники безопасности. По их словам, туда нельзя попасть иначе, кроме как преодолев узкий коридор.

„Несчастный случай произошел потому, что рабочий сознательно нарушил свои должностные обязанности и вошел не в том месте. Он прекрасно знал, что это не нужно и недопустимо, - сказал Теддер, добавив, что за несколько недель до несчастного случая мужчина сдал экзамен по охране труда. - У него был большой опыт работы с этой машиной, он знал о ней все“.

После произошедшего VKG сделала компромиссное предложение семье Риллука, чтобы поддержать ее в трудную минуту. Представители компании предложили единовременную компенсацию без каких-либо обязательств, а также ежемесячные выплаты в течение года. Однако, по словам представителя Риллука, члены семьи не были в достаточном физическом или психологическом состоянии, чтобы получить компенсацию в установленный срок, то есть в течение четырех месяцев после смерти.

Однако когда судья предложил достичь компромисса сейчас, VKG уже не согласилась. „Выделенная для компромисса сумма была потрачена на судебные издержки. Наш компромисс заключается в том, что мы пойдем дальше и не будем требовать судебных издержек. Но я не согласовывал это с клиентом и не вижу в этом смысла, потому что расходы очень высоки“, - сказал Теддер.

Поскольку семья Риллука не согласилась с таким решением, что будет дальше, решит суд. Вердикт будет известен 23 сентября.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх