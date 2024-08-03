Сб, 3.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Россиянин пытался пронести в Эстонию культурные ценности XVIII и XIX веков

Северное побережье
Copy
Пограничный пункт в Нарве.
Пограничный пункт в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

Кингисеппские таможенники пресекли незаконный вынос культурных ценностей в Эстонию.

40-летнего россиянина, следовавшего в Эстонию, остановили на "зеленом" коридоре, в его сумке среди личных вещей находились металлические чайник, бокал и две керамические чашки, сообщается в Телеграм-канале Федеральной таможенной службы России, передает rus.err.

Экспертиза установила, что заварочный чайник и пивная кружка изготовлены в XIX веке из сплава на основе серебра с чеканкой и резьбой по кости. Стоимость каждого предмета на внутреннем рынке составляет более 125 000 рублей.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Нарва
Наверх