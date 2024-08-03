Кингисеппские таможенники пресекли незаконный вынос культурных ценностей в Эстонию.
Россиянин пытался пронести в Эстонию культурные ценности XVIII и XIX веков
40-летнего россиянина, следовавшего в Эстонию, остановили на "зеленом" коридоре, в его сумке среди личных вещей находились металлические чайник, бокал и две керамические чашки, сообщается в Телеграм-канале Федеральной таможенной службы России, передает rus.err.
Экспертиза установила, что заварочный чайник и пивная кружка изготовлены в XIX веке из сплава на основе серебра с чеканкой и резьбой по кости. Стоимость каждого предмета на внутреннем рынке составляет более 125 000 рублей.
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