В июле 2024 года пассажирскими поездами Elron перевезено более 572 тысяч пассажиров, что на 6% меньше, чем годом ранее. Закрытие Балтийского на неделю сократило обычное количество пассажиров почти на 50 тысяч.
В июле поездами перевезено более 572 тысяч пассажиров
"В июле закрытие на неделю движения пассажирских поездов на Балтийской станции очень сильно повлияло на количество пассажиров, потому что под железной дорогой на Палдиском шоссе в Таллинне был построен пешеходный туннель", — рассказал менеджер по связям с общественностью Elron Кристо Мяэ.
«Большая часть движения пассажирских поездов и пересадок между разными направлениями проходит через Балтийский вокзал. Поэтому закрытие станции имело очень большой эффект, и за неделю пассажиров было почти на 50 000 меньше, чем обычно».
На результаты июля по-прежнему повлияли ограничения скорости в восточном и южном направлении, действующие с января, а также ремонт железной дороги между Тамсалу - Тарту на восемь дней и между Лагеди - Раасику в последний день июля.
По сравнению с июлем 2023 года количество пассажиров в июле выросло только в западном направлении - на 8%. В восточном направлении было пассажиров меньше на 8, в юго-западном — 11, в южном — на 25%.
С начала 2024 года (январь-июль) поездами Elron перевезено более 4,56 млн пассажиров, что на 2% больше, чем годом ранее.
Количество пассажиров в западном направлении (Турба, Палдиски, Клоогаранна, Кейла) по сравнению с июлем прошлого года выросло на 8%, в восточном направлении (Раквере, Нарва) количество пассажиров уменьшилось на 8%, в юго-западном направлении ( Рапла, Тюри, Вильянди) на 11% и в южном направлении (Тарту, Валга, Койдула) на 25%.