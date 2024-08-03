Этим летом заметно снизилась преступность среди детей

Мелкое хулиганство на детских площадках, разрисованные скамейки, сорванные с клумб цветы, облитые сметаной машины, мусор и мелкие кражи – с такими действиями несовершеннолетних недавно столкнулись жители микрорайона Уус-Мааильм в центре Таллинна и поделились своими переживаниями в социальных сетях. На первый взгляд, возраст малолетних нарушителей – от шести до 12 лет, отмечает одна из жительниц микрорайона, пишет rus.err.

Детей до 14 лет невозможно привлечь к уголовной ответственности, поэтому возможности борьбы с юными вандалами ограничены. Чаще всего полиция, приехав на место событий, может лишь вступить с ними в контакт и получить информацию – что произошло и сколько им лет.

Основная часть правонарушений в летнее время связана с употреблением алкоголя. Бывают и нарушения правил дорожного движения, когда, например, молодой человек без прав берет машину.

При этом в полиции отмечают, что правонарушений, связанных с употреблением табачных изделий или наркотических веществ, стало меньше.