Горуправе Нарвы предложено для экономии средств отправить сотрудников в домашние офисы и пить воду из под крана

«Во время пандемии (COVID-19) сотрудники департамента работали в домашнем офисе. На результатах работы департамена это не отразилось. В целях экономии затрат горуправа может работать из домашнего офиса 1 день в неделю (пятница), что позволяет сэкономить на коммунальных платежах", - говорится в предложении.

При этом сообщается, что в зимний период по пятницам, субботам и воскресеньям отопление в городских заведениях может отключаться или работать в экономном режиме.

Департамент также видит возможности экономии в сокращении закупок питьевой воды для чиновников и использовании большего количества водопроводной воды. Сэкономить можно также за счет отключения электрооборудования в выходные дни, сокращения количества принтеров, расторжения договора на отправку писем с Omniva и сокращения бумажного документооборота.

Также рекомендуется сократить закупку количество юридических услуг и нанять компетентного юриста для подготовки тендеров.

В свою очередь, финансовый департамент города предлагает продать муниципальные квартиры и другое городское имущество, а также сделать городские общественные парковки платными, чтобы увеличить доходы города.

Экономить рекомендуется также за счет поддержки квартирных и садоводческих товариществ.

В начале июля мэр Нарвы Яан Тоотс обратился к городским властям с просьбой дать предложения о том, как увеличить доходы города и сократить расходы в этом году.