По данным таможенной статистики объем покупок, которые жители Эстонии делают за рубежом, не сокращается, а напротив, увеличивается. Какие именно товары приобретаются за границей?
Жители Эстонии в Китае покупают косметику, в Великобритании книги
Если посмотреть на товарные коды, то в этом году из Китая больше всего заказывали косметику, на втором месте были пластиковые изделия, а на третьем - одежда для женщин и девочек, включая костюмы, пиджаки, блейзеры, платья, юбки, нижнее белье, брюки и т.д, сообщает rus.postimees.
Из США больше всего покупали запчасти для автомобилей, готовую еду и напитки, а также промышленные заменители табака. На третьем месте были смарт-карты или другие носители звука и информации.
Удивительно, но из Великобритании, еще одного популярного направления среди жителей Эстонии, больше всего покупали книги и другие печатные издания. На втором месте по количеству покупок оказались смарт-карты и другие носители звука и информации. На третьем месте по популярности были футболки и другие трикотажные изделия.