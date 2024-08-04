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Гроза сорвала в Силламяэ прием горожан

Erik Kalda
, ajakirjanik
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Молния. Иллюстративное фото.
Молния. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В начале этой недели молния прервала прием граждан в Силламяэ.

"Городская управа Силламяэ сообщает, что 30.07.2024 приема граждан не будет из-за технической неисправности, вызванной ударом молнии", - сообщила городская управа.

Приемы, связанные с работой социального отдела и деятельностью регистра народонаселения, пришлось отменить.

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