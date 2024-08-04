В начале этой недели молния прервала прием граждан в Силламяэ.
Гроза сорвала в Силламяэ прием горожан
"Городская управа Силламяэ сообщает, что 30.07.2024 приема граждан не будет из-за технической неисправности, вызванной ударом молнии", - сообщила городская управа.
Приемы, связанные с работой социального отдела и деятельностью регистра народонаселения, пришлось отменить.
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