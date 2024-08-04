Библиотека Силламяэ уже семь лет борется с протечками дождевой воды, но городские власти не нашли денег для решения проблемы.
Библиотека Силламяэ течет: в городскую управу уже подано 10 заявок на ремонт
Всего с января 2018 года директор библиотекой Эльвира Сидорова направила в горуправу 10 просьб о помощи, но пока безрезультатно.
В своем последнем письме Сидорова сообщила, что стеклянный фасад библиотеки протекает, а также есть трещины в двух секциях стеклянной крыши.
Несколько раз делался мелкий ремонт, но проблему это не решило.
"Чтобы вода не затопила помещение и треснувшее стекло не привело к травмам читателей детского отдела, крайне необходимо устранить дефекты", - говорится в письме директора.
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