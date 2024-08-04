ДТП в Кохтла-Ярве: страховщик предъявил иск своему клиенту

1 августа прошлого года на шоссе Йыхви-Тарту в Ахтмеской части Кохтла-Ярве автомобиль Mercedes Benz врезался в автомобиль Škoda Sсаla. В результате аварии люди не пострадали. На место также была вызвана полиция, и выяснилось, что виноват водитель «Мерседеса».

У владельца «Мерседеса» был договор дорожного страхования со страховой компанией PZU, которая возместила ущерб, причиненный владельцу «Шкоды».

Ущерб, нанесенный автомобилю в результате аварии, был настолько велик, что его восстановление было уже нецелесообразным, а сумма ущерба оценивалась более чем в 9000 евро.

Но потом выяснилось, что водитель «Мерседеса» в момент аварии находился в наркотическои опьянении, что дало повод его страховой компании подать на него иск.

Таким образом, владелец PZU потребовал от виновника происшествия в Вируском уездном суде почти 10 000 евро вместе с процессуальными издержками.

Поскольку ответчик не ответил на иск и не явился в суд, суд решил, что виновник ДТП согласился с иском, и присудил ему компенсацию в размере, требуемом истцом.