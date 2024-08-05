Пламя и густой дым: субботней ночью случился пожар в промзоне Кохтла-Ярве

В субботу, 3 августа, в 2.47 ночи спасатели получили вызов в Ярвескую часть города Кохтла-Ярве, где были видны большое пламя и густой дым на старой производственной территории в районе Ярвекюла теэ. На месте выяснилось, что горела большая куча кабелей.