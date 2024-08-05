В шахтерском городе на старой производственной территории глубокой ночью загорелась большая куча электрокабелей.
Пламя и густой дым: субботней ночью случился пожар в промзоне Кохтла-Ярве
В субботу, 3 августа, в 2.47 ночи спасатели получили вызов в Ярвескую часть города Кохтла-Ярве, где были видны большое пламя и густой дым на старой производственной территории в районе Ярвекюла теэ. На месте выяснилось, что горела большая куча кабелей.
Пожар был потушен к 4.35.
Об этом происшествии был проинформирован также Департамент окружающей среды.
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