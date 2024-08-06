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Самый большой дорожный объект этого года в Силламяэ принят в эксплуатацию

Ирина Кивисельг
, журналист
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За два месяца дорога преобразилась и стала безопасней.
За два месяца дорога преобразилась и стала безопасней. Фото: Erakogu

В Силламяэ завершилась реконструкция дорожного покрытия участка улицы Гагарина около прибрежной зоны и тропы здоровья - это самый крупный городской дорожный проект текущего года, обошедшийся городу в 170785 евро.

Обширные дорожные работы, которые велись с начала июня, проведены на участке протяженностью 450 метров от спуска с улицы Гагарина до Геологической: расширены тротуары, заменены бордюрные камни, обозначены парковочные места, уложено новое асфальтовое покрытие и нанесена дорожная разметка.

На прошлой неделе специалисты горуправления приняли объект, а побывавший на месте член хозяйственной комиссии Силламяэского горсобрания Дмитрий Летт сказал, что заказчики довольны результатом, хотя в некоторых местах строителям еще предстоит доделать некоторые мелочи.

- Реконструкцией занималась столичная фирма "Viamer Grupp", выигравшая конкурс с предложением 132346 евро, но позже добавилось 38439 евро за дополнительные работы - по заданию руководства города дорожники сделали спуск к тропе здоровья от улицы Гагарина вниз к автопарковке, - комментирует Летт. - Поэтому общая сумма затрат выросла до 170785 евро с налогом, все средства из городского бюджета. Это был самый большой дорожный объект в городе в этом году.

Горожане отмечают, что теперь ездить по этому дорожному участку намного приятнее, а доступ к тропе здоровья стал более удобным и безопасным для всех участников движения, включая пешеходов и велосипедистов.

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Силламяэ
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