Самый большой дорожный объект этого года в Силламяэ принят в эксплуатацию

Обширные дорожные работы, которые велись с начала июня, проведены на участке протяженностью 450 метров от спуска с улицы Гагарина до Геологической: расширены тротуары, заменены бордюрные камни, обозначены парковочные места, уложено новое асфальтовое покрытие и нанесена дорожная разметка.

На прошлой неделе специалисты горуправления приняли объект, а побывавший на месте член хозяйственной комиссии Силламяэского горсобрания Дмитрий Летт сказал, что заказчики довольны результатом, хотя в некоторых местах строителям еще предстоит доделать некоторые мелочи.

- Реконструкцией занималась столичная фирма "Viamer Grupp", выигравшая конкурс с предложением 132346 евро, но позже добавилось 38439 евро за дополнительные работы - по заданию руководства города дорожники сделали спуск к тропе здоровья от улицы Гагарина вниз к автопарковке, - комментирует Летт. - Поэтому общая сумма затрат выросла до 170785 евро с налогом, все средства из городского бюджета. Это был самый большой дорожный объект в городе в этом году.

Горожане отмечают, что теперь ездить по этому дорожному участку намного приятнее, а доступ к тропе здоровья стал более удобным и безопасным для всех участников движения, включая пешеходов и велосипедистов.