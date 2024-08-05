Пьяный устроил пальбу в Кивиыли

В субботу, 3 августа, в полицию поступило экстренное сообщение о том, что в городе Кивиыли 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрелы из предмета, похожего на оружие.

Полицейские отреагировали на вызов и обнаружили в квартире указанного мужчины стартовый пистолет, арбалет, незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны. Разрешения на оружие у этого кивиылисца не было.

Мужчина был задержан полицией. Начато уголовное дело по статье о тяжком нарушении общественного порядка.