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Пьяный устроил пальбу в Кивиыли

Северное побережье
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Стартовый пистолет. Изображение носит иллюстративный характер.
Стартовый пистолет. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Пострадавших нет. Сам стрелок под стражей. Дома у него обнаружился целый арсенал.

В субботу, 3 августа, в полицию поступило экстренное сообщение о том, что в городе Кивиыли 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрелы из предмета, похожего на оружие.

Полицейские отреагировали на вызов и обнаружили в квартире указанного мужчины стартовый пистолет, арбалет, незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны. Разрешения на оружие у этого кивиылисца не было.

Мужчина был задержан полицией. Начато уголовное дело по статье о тяжком нарушении общественного порядка.

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