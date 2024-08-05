Пострадавших нет. Сам стрелок под стражей. Дома у него обнаружился целый арсенал.
Пьяный устроил пальбу в Кивиыли
В субботу, 3 августа, в полицию поступило экстренное сообщение о том, что в городе Кивиыли 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрелы из предмета, похожего на оружие.
Полицейские отреагировали на вызов и обнаружили в квартире указанного мужчины стартовый пистолет, арбалет, незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны. Разрешения на оружие у этого кивиылисца не было.
Мужчина был задержан полицией. Начато уголовное дело по статье о тяжком нарушении общественного порядка.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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