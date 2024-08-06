На прошлой неделе дождевая вода затопила пешеходный туннель под железнодорожными путями на улице Мальми в Йыхви.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему оказался затоплен пешеходный туннель в Йыхви?
Советник Йыхвиского волостного управления по хозяйству АЙВО ТАММ:
- Когда мы впервые столкнулись с такой проблемой весной во время таяния снега, то сообщили строителю, чтобы он в гарантийном порядке исправил положение. Там была неисправность кабеля, из-за которой водяной насос не сработал. Строители пообещали тогда сообщить своему субподрядчику о проблеме и устранить неполадки. Мы думали, что проблема решена, пока теперь при сильных дождях не выяснилось, что это не так. Я сам проверил с тестером кабель питания, и действительно - он не приведен в порядок. Теперь мы снова оповестили строителя, и он пообещал в срочном порядке решить проблему. А пока мы смогли откачать воду из тоннеля, и проблема на настоящий момент решена.
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