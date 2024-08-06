С 15 августа и до конца месяца ночной кинотеатр побывает в Силламяэ, Нарва-Йыэсуу, Кохтла-Ярве, Кивиыли и Мяэтагузе; вход на сеансы везде будет бесплатным. Вируский кинофонд надеется, что насладиться сумеречными августовскими вечерами просмотром хороших фильмов эстонского и европейского производства придет около тысячи человек.
АФИША ⟩ Ночное кино в Ида-Вирумаа нынче будет масштабнее, чем раньше
Целью ночного кино является демонстрировать эстонские и другие европейские фильмы, а также привозить их туда, где круглогодичного кинотеатра нет. Если в прошлом году ночное кино дошло до четырех городов Ида-Вирумаа, то нынче в качестве мест кинопоказа добавился двор у здания мызы Мяэтагузе. "Алутагузеская волость тоже является самоуправлением, где стационарного кинотеатра нет, она тоже является членом Вируского кинофонда и сообщила о своем интересе к ночному кино", - пояснила руководитель Вируского кинофонда Пийа Тамм.
Киновечера в этом году будут более долгими, чем раньше. "Самым большим изменением стало то, что каждый киновечер мы будем показывать по два фильма. В общем покажем 11 различных лент. Для разминки и на радость публике опять ожидаются викторины на тему киномузыки", - сказала Пийа Тамм.
Поклон в сторону страны-организатора Олимпиады
В этом году в качестве фокуса кинопрограммы были выбраны главным образом эстонские и французские фильмы, чем отдается дань уважения кинематографу и культуре страны, в которой проходит летняя Олимпиада.
- В программу традиционно войдет лучший эстонский фильм 2023 года "Невидимый бой" - живая комедия на тему кунг-фу. В качестве предисловия к учебному году подходит молодежная лента "Умники". В программе ночного кино нашлось также место для экранизации бессмертных литературных произведений - таких как "Таинственный сад" и "Три мушкетера". Будет представлена последняя французская версия приключений мушкетеров, - рассказала Пийа Тамм.
О поисках пути к самому себе рассказывают ленты "Парфюм" и "Книга желаний". Любителей спорта порадует документальный фильм "Отт Тянак", а любителей изобразительного искусства - фантастический фильм с элементами биографии "Даааааали!", навеянный историей жизни Сальвадора Дали.
- "Прощай, СССР!" частично снимался в Ида-Вирумаа, документальный фильм об Алике "Мосты в Ливерпуль" - это история нашей девочки, - рассказала Пийа Тамм о разнообразной кинопрограмме.
Фильмы не дублированы
Фильмы будут показаны на языке оригинала с эстонскими и русскими субтитрами. "Мы получали отклики с вопросом - почему нет дубляжа на русский язык? Однако мы не можем его делать. Если имеется, например, франкоязычный фильм, то на какой язык его дублировать? Или эстоноязычные фильмы нельзя ведь дублировать одновременно на русском языке", - объяснила Пийа Тамм.
Везде на местах будут открыты pop-up-кафе. "Просим захватить с собой подходящую для погоды одежду. В прошлом году в Нарва-Йыэсуу во время показа "Сладких звезд" пошел дождь, но ушли с сеанса только те, у кого не было ничего соответствующего такой погоде, - помнится Пийе Тамм. - А остальные сказали, что нельзя уходить, ведь фильм такой хороший!"
Вход в ночной кинотеатр - бесплатный.
Афиша ночного кино
СИЛЛАМЯЭ (на лестницах бульвара Мере, рядом с центром культуры)
15.08 в 21.00 "Salaaed" ("Таинственный сад") / Драма, фантастика
15.08 в 23.00 "Sillad Liverpooli" ("Мосты в Ливерпуль") / Документальный фильм, для всей семьи
16.08 в 21.00 "Hüvasti, NSVL!" ("Прощай, СССР!") / Драма, комедия
16.08 в 23.00 "Daaaaaali!" ("Даааааали!") / Комедия
НАРВА-ЙЫЭСУУ (Светлый парк)
22.08 в 21.00 "Salaaed" ("Таинственный сад") / Драма, фантастика
22.08 в 23.00 "Ott Tänak" ("Отт Тянак") / Документальный фильм, для всей семьи
23.08 в 21.00 "Hüvasti, NSVL!" ("Прощай, СССР!") / Драма, комедия
23.08 в 23.00 "Parfüümid" ("Парфюм") / Комедия, драма
МЫЗА МЯЭТАГУЗЕ
24.08 в 21.00 "Salaaed" ("Таинственный сад") / Драма, фантастика
24.08 в 23.00 "Tagasi Burgundiasse" ("Возвращение в Бургундию") / Драма, комедия
КОХТЛА-ЯРВЕ (рядом с центром культуры)
28.08 в 21.00 "Kolm musketäri" ("Три мушкетера") / Боевик, приключения
28.08 в 23.00 "Nähtamatu võitlus" ("Невидимый бой") / Комедия
29.08 в 21.00 "Tähtsad ninad" ("Умники") / Комедия, для всей семьи
29.08 в 23.00 "Imede raamat" ("Книга желаний") / Драма
КИВИЫЛИ (центральная площадь)
30.08 в 21.00 "Tähtsad ninad" ("Умники") / Комедия, для всей семьи
30.08 в 23.00 "Nähtamatu võitlus" ("Невидимый бой") / Комедия