АФИША Ночное кино в Ида-Вирумаа нынче будет масштабнее, чем раньше

Целью ночного кино является демонстрировать эстонские и другие европейские фильмы, а также привозить их туда, где круглогодичного кинотеатра нет. Если в прошлом году ночное кино дошло до четырех городов Ида-Вирумаа, то нынче в качестве мест кинопоказа добавился двор у здания мызы Мяэтагузе. "Алутагузеская волость тоже является самоуправлением, где стационарного кинотеатра нет, она тоже является членом Вируского кинофонда и сообщила о своем интересе к ночному кино", - пояснила руководитель Вируского кинофонда Пийа Тамм.

Киновечера в этом году будут более долгими, чем раньше. "Самым большим изменением стало то, что каждый киновечер мы будем показывать по два фильма. В общем покажем 11 различных лент. Для разминки и на радость публике опять ожидаются викторины на тему киномузыки", - сказала Пийа Тамм.

Поклон в сторону страны-организатора Олимпиады

В этом году в качестве фокуса кинопрограммы были выбраны главным образом эстонские и французские фильмы, чем отдается дань уважения кинематографу и культуре страны, в которой проходит летняя Олимпиада.