На молодежный рэп-фестиваль в Ийзаку доставит фестивальный автобус

На NORF, или Молодежном рэп-фестивале, что-то интересное найдет для себя как молодой слушатель, так и слушатель постарше, музыки там будет на любой вкус, заверил главный организатор фестиваля Джонатан Хабакукк.

На сцену выйдут одна из популярнейших эстонских исполнителей An-Marlen, не стареющий мастер хитов Reket и набирающие все большую популярность "Prodigyboys", Judopoiss и "Aarem x ODO x Løu".

- Чтобы как можно больше людей смогли побывать на мероприятии, организаторы запустили фестивальный автобус из Йыхви, который довезет гостей до места фестиваля и потом доставит их обратно. Автобус отправится с парковки "Pargi Keskus". Важно знать, что количество мест в фестивальном автобусе ограничено, то есть кто окажется быстрее, тот в него и попадет, - сказал Джонатан Хабакукк.

Билеты на мероприятие можно купить на домашней странице фестиваля www.norf.ee. Воспользовавшись кодом JOHVI, можно получить скидку в 25%.

NORF пройдет 24 августа в Ийзаку уже в четвертый раз.