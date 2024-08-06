Товарищество взвалило расходы на ремонт крыши только на квартиры под ней, но проиграло в суде

Разногласия возникли в товариществе, действующем в небольшом деревянном квартирном доме по ул. Линда, 8а в Нарва-Йыэсуу, после того, как в августе 2021 года товарищество приняло решение частично отремонтировать крышу, причем расходы возлагались на собственников трех квартир, над квартирами которых проводились ремонтные работы.