Товарищество малоквартирного дома, расположенного в Нарва-Йыэсуу, хотело переложить расходы на ремонт крыши только на тех собственников квартир, которые живут под этой частью крыши, но суд постановил: платить должны все члены товарищества.
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Товарищество взвалило расходы на ремонт крыши только на квартиры под ней, но проиграло в суде
Разногласия возникли в товариществе, действующем в небольшом деревянном квартирном доме по ул. Линда, 8а в Нарва-Йыэсуу, после того, как в августе 2021 года товарищество приняло решение частично отремонтировать крышу, причем расходы возлагались на собственников трех квартир, над квартирами которых проводились ремонтные работы.
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