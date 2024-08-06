АВГУСТОВСКИЙ ПОТОП В СИЛЛАМЯЭ После ливня река Сытке вышла из берегов и затопила сады

Силламяэсцы сообщают о серьезных проблемах, вызванных продолжительным ливнем, в соцсетях. Пишут, что на Каяка, 26 образовалось настоящее озеро. Один из владельцев земельного участка у реки, Александр, рассказал журналистам портала "Delfi" о том, что обычно открывают шлюзы, чтобы избежать затопления, но в этот раз их не открыли... Затоплена картошка, другие насаждения в воде. Подтопленные садоводы запаниковали и позвонили в службу спасения.