В конце прошлой недели на Силламяэ с неба обрушился водяной поток, сильно поднявший уровень воды в реке Сытке, которая в субботу затопила близлежащие участки садоводства "Sõprus" ("Дружба"). Люди стали бить тревогу, но услышали, что ситуация не чрезвычайная и, увы, гарантий во избежание подобного в будущем нет.
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АВГУСТОВСКИЙ ПОТОП В СИЛЛАМЯЭ ⟩ После ливня река Сытке вышла из берегов и затопила сады
Силламяэсцы сообщают о серьезных проблемах, вызванных продолжительным ливнем, в соцсетях. Пишут, что на Каяка, 26 образовалось настоящее озеро. Один из владельцев земельного участка у реки, Александр, рассказал журналистам портала "Delfi" о том, что обычно открывают шлюзы, чтобы избежать затопления, но в этот раз их не открыли... Затоплена картошка, другие насаждения в воде. Подтопленные садоводы запаниковали и позвонили в службу спасения.
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