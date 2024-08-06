Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело говорит, что найти учителей для школ перед новым учебным годом в этом году городу было проще, чем в предыдущие годы. Вместе с тем город готовится принять пакет поддержки не только для учителей, но и для молодых специалистов, приходящих на работу в горуправу и подведомственные учреждения.
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Хенри Казело: в Кохтла-Ярве легче найти учителей, чем в Силламяэ или Нарве
- Наступило 1 августа, когда необходимо было заменить учителей, не отвечающих языковым требованиям. Однако в последний момент государство все же смягчило требования: учителя, преподающие на русском языке, смогут продолжать работу при условии, что у них есть уровень языка B1, но через год им все равно придется его повысить. Насколько сложно в результате этой реформы школам Кохтла-Ярве найти учителей?
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