Хенри Казело: в Кохтла-Ярве легче найти учителей, чем в Силламяэ или Нарве

- Наступило 1 августа, когда необходимо было заменить учителей, не отвечающих языковым требованиям. Однако в последний момент государство все же смягчило требования: учителя, преподающие на русском языке, смогут продолжать работу при условии, что у них есть уровень языка B1, но через год им все равно придется его повысить. Насколько сложно в результате этой реформы школам Кохтла-Ярве найти учителей?

- Я бы не хотел сейчас говорить о конкретных цифрах, потому что конкурсы еще продолжаются. Кроме того, есть новые рекомендации, согласно которым учителя с категорией B1 могут продолжать работать. Из школ также поступают запросы о том, что делать. Ведь мы не сокращали их, мы уволили их, потому что они не соответствовали требованиям, и теперь вопрос в том, можно ли их восстановить, потому что они снова соответствуют требованиям. Сейчас мы еще разрабатываем эту инструкцию.