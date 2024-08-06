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Хенри Казело: в Кохтла-Ярве легче найти учителей, чем в Силламяэ или Нарве

Эрик Калда
, журналист
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По словам Хенри Казело, кроме учителей в городе не хватает и ряда специалистов, для привлечения которых также планируются различные поддержки.
По словам Хенри Казело, кроме учителей в городе не хватает и ряда специалистов, для привлечения которых также планируются различные поддержки. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело говорит, что найти учителей для школ перед новым учебным годом в этом году городу было проще, чем в предыдущие годы. Вместе с тем город готовится принять пакет поддержки не только для учителей, но и для молодых специалистов, приходящих на работу в горуправу и подведомственные учреждения.

- Наступило 1 августа, когда необходимо было заменить учителей, не отвечающих языковым требованиям. Однако в последний момент государство все же смягчило требования: учителя, преподающие на русском языке, смогут продолжать работу при условии, что у них есть уровень языка B1, но через год им все равно придется его повысить. Насколько сложно в результате этой реформы школам Кохтла-Ярве найти учителей?

- Я бы не хотел сейчас говорить о конкретных цифрах, потому что конкурсы еще продолжаются. Кроме того, есть новые рекомендации, согласно которым учителя с категорией B1 могут продолжать работать. Из школ также поступают запросы о том, что делать. Ведь мы не сокращали их, мы уволили их, потому что они не соответствовали требованиям, и теперь вопрос в том, можно ли их восстановить, потому что они снова соответствуют требованиям. Сейчас мы еще разрабатываем эту инструкцию.

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