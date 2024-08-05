"Station Narva" обучит будущих организаторов фестиваля

"Station Narva" запускает при поддержке фонда справедливого перехода молодежную лабораторию, чтобы создать фестивальную команду нового поколения с сильным региональным идентитетом. Участвующие в обучениях двухлетней программы и в волонтерских группах смогут вместе с командой "Station Narva" претворять в жизнь свои идеи и мечты, которые дойдут на предстоящих фестивалях до тысяч человек.

Образовательная программа молодежной лаборатории, осуществляемая в ходе сотрудничества между фестивалем "Station Narva", школой программирования kood/Jõhvi и творческим инкубатором "OBJEKT", содержит восемь обучающих блоков на темы жизнеспособной организации мероприятий, цифровых навыков, маркетинга, медиакоммуникации и финансового планирования.

Участники программной молодежной или волонтерской команды получат также непосредственный опыт организации международного фестиваля как на фестивалях "Station Narva 2024" и "Station Narva 2025", так и на фестивале "Tallinn Music Week 2025".

Программа проходит на эстонском языке, при необходимости - с переводом на русский или английский язык. Подавать заявки на конкурс для участия в проекте можно до 11 августа на веб-странице молодежной лаборатории "Station Narva".

По словам руководителя "Station Narva" Хелен Сильдна, команда фестиваля всегда хотела, чтобы в течение десяти лет его организацию переняли главным образом местные деятели.

- Наша всеэстонская сводная команда на два года принимает к себе 10-15 энергичных новых деятелей. Как для того, чтобы передать молодежи свой опыт и умения, так и для того, чтобы поучиться у нее и вместе внести свежую кровь и новый взгляд в организацию фестиваля и сферу культуры Ида-Вирумаа.

Координатор городской программы "Station Narva" Евгений Тимощук считает, что это начинание даст молодежи мотивацию остаться в родном краю и содействовать его развитию. "В регионе велик интерес к творческой области. Наша цель - поддержать ида-вируское предпринимательство и создать надежные в будущем рабочие места, чтобы молодежь могла здесь претворять в жизнь свои мечты и также оставаться здесь".