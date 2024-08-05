ПЕРЕДОВИЦА На границе в Нарве снова ожидаются заторы?

Когда 1 февраля Россия начала ремонт пункта пропуска в Ивангороде, она также закрыла границу для автотранспорта. Можно было бы подумать, что пересечение границы в Нарве вскоре сойдет на нет, но не тут-то было. Решение Финляндии полностью закрыть границу с восточным соседом после провокаций со стороны России означает, что для жителей Финляндии ближайший пункт пересечения границы с Россией теперь находится в Нарве.

Когда Эстония решила закрыть на ночь пограничный пункт в Нарве, на границе стали возникать очереди, в некоторых случаях настолько огромные, что городским властям пришлось вмешаться, чтобы обеспечить людей водой и туалетами.

Однако со среды на нарвской границе будет осуществляться полный таможенный контроль, а не выборочные проверки, как это было раньше. А это означает, что пересечение границы станет еще медленнее и очереди могут увеличиться. Остается надеяться, что город Нарва обсудил с правительством, как избежать проблем, если очереди там снова начнут стремительно расти, и как сделать так, чтобы жизнь и здоровье людей не подвергались опасности.