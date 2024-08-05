Аувереская электростанция теперь готова отсоединиться от России и регулировать частоту электросети континетальной Европы

В результате успешной квалификации Аувереская электростанция продолжит предлагать услугу мануального регулирования частоты после внедрения платформы MARI и новых требований в октябре 2024 года. Электростанция может предлагать регулирование мощности на повышение или понижение нагрузки в пределах 50 МВт.

По словам члена правления компании "Enefit Power" Александра Ефремова, Нарвские электростанции будут играть важную роль в случае десинхронизации электросети, поскольку производственные мощности "Enefit Power" составляют 85 процентов от всех управляемых мощностей Эстонии.

- Раньше предприятие "Enefit Power" предоставляло резерв для мануального восстановления частоты на основании действующих до сих пор требований. Мы также предоставляли системные услуги финской сетевой компании "Fingrid" через кабель "Estlink1". Мы рады, что можем продолжать поддерживать местную энергосистему, используя свой опыт и производственные мощности, - прокомментировал Ефремов.

Концерн "Eesti Energia" и ранее участвовал на рынке регулирования энергосистем стран Балтии и Финляндии с различными производственными мощностями. Как электростанции "Enefit Power", так и ветряные электростанции "Enefit Green" подключены к системам "Elering", чтобы предлагать быстро реагирующие резервы энергии, поддерживающие энергетическую безопасность и надежность обеспечения электроэнергией. По словам Ефремова, участие в финском рынке системных услуг также помогло подготовиться к подключению Эстонии к энергосистеме континентальной Европы.

Как сообщалось ранее, с февраля 2025 года Эстония переключится с российской электросистемы на электросистему континентальной Европы. Это означает, что возникнет необходимость в гибких и быстро реагирующих резервах, которые можно активировать в режиме реального времени с помощью дигитальных решений. Переход на зеленую энергетику также увеличивает спрос на регулирующие резервы.

После присоединения к энергосистеме континентальной Европы для регулирования частоты будут использоваться общеевропейские дигитальные рыночные платформы MARI и PICASSO, которые направлены на оперирование предложениями резерва мануального (mFRR) и автоматического (aFRR) восстановления частоты. Предварительные технические квалификации, проведенные "Elering", являются обязательным условием для участия на рынках европейских энергетических платформ MARI и PICASSO.