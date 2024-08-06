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В Нарве пострадал молодой мужчина, вмешавшийся в драку друзей

Северное побережье
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Кровь. Снимок иллюстративный.
Кровь. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig / Sakala

Уголовное дело по статье о физическом насилии возбуждено по факту ранения мужчины чем-то острым в ходе драки.

В понедельник, 5 августа, в полицию сообщили, что на улице Паэмурру в Нарве 22-летний мужчина был ранен острым предметом, когда пытался предотвратить драку своих друзей.

Скорая помощь доставила раненого мужчину в больницу для оказания первой помощи. Полиция же выясняет точные обстоятельства этого происшествия в рамках заведенного уголовного дела.

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