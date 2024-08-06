Уголовное дело по статье о физическом насилии возбуждено по факту ранения мужчины чем-то острым в ходе драки.
В Нарве пострадал молодой мужчина, вмешавшийся в драку друзей
В понедельник, 5 августа, в полицию сообщили, что на улице Паэмурру в Нарве 22-летний мужчина был ранен острым предметом, когда пытался предотвратить драку своих друзей.
Скорая помощь доставила раненого мужчину в больницу для оказания первой помощи. Полиция же выясняет точные обстоятельства этого происшествия в рамках заведенного уголовного дела.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.