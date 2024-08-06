Семьям первоклассников в Нарве выплатят разовое пособие

Начиная с 12 сентября и вплоть до 30 ноября нарвские семьи смогут подать заявление на единовременное пособие для ребенка, поступившего в первый класс. Причем, как сообщили в Нарвской горуправе, заявление можно подать прямо в школе классному руководителю.

Размер пособия составляет 150 евро на ребенка.

Право на получение школьного пособия есть у ребенка, который впервые приступает к получению основного образования и у которого зарегистрированное место жительства находится в городе Нарва.

В случае, если маленький нарвитянин идет в первый класс за пределами Нарвы, то ходатайствующий взрослый должен представить в Нарвский департамент социальной помощи ходатайство c выданной школой справкой о зачислении ребенка в школу.

Школьное пособие выплачивается одному из родителей ребенка или воспитывающему этого ребенка лицу, чье зарегистрированное место жительства является тем же, что и у ребенка.

Решение о предоставлении пособия или об отказе принимает директор Нарвского департамента социальной помощи в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления, а выплата осуществляется на указанный в заявлении расчетный счет в течение 30 дней со дня принятия решения.