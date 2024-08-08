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ОДИН ВОПРОС Почему Кохтла-Ярвеское горуправление примет на работу специалиста по культуре и интеграции?

Северное побережье
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Хенри Казело.
Хенри Казело. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление планирует принять на работу специалиста по культуре и интеграции.

Мэр Кохтла-Ярве ХЕНРИ КАЗЕЛО:

- Его задачей будет действовать во имя того, чтобы люди больше общались друг с другом, чтобы в городе было больше эстоноязычной среды. Например, у нас в планах начать устраивать интеграционные кафе для содействия тому, чтобы разные общины общались между собой. У нас тут ситуация, пожалуй, немного лучше, чем в Нарве и Силламяэ, ведь в Кохтла-Ярве говорящих на эстонском языке людей примерно 20 процентов, а в Ярвеской части города еще больше. В Ахтме их доля меньше, но опять же там рядом расположен Йыхви, куда можно ходить упражняться в эстонском языке. Важно, чтобы люди получали языковую практику - только сидя на уроке язык так хорошо не выучить.

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