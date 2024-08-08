ОДИН ВОПРОС Почему Кохтла-Ярвеское горуправление примет на работу специалиста по культуре и интеграции?

- Его задачей будет действовать во имя того, чтобы люди больше общались друг с другом, чтобы в городе было больше эстоноязычной среды. Например, у нас в планах начать устраивать интеграционные кафе для содействия тому, чтобы разные общины общались между собой. У нас тут ситуация, пожалуй, немного лучше, чем в Нарве и Силламяэ, ведь в Кохтла-Ярве говорящих на эстонском языке людей примерно 20 процентов, а в Ярвеской части города еще больше. В Ахтме их доля меньше, но опять же там рядом расположен Йыхви, куда можно ходить упражняться в эстонском языке. Важно, чтобы люди получали языковую практику - только сидя на уроке язык так хорошо не выучить.