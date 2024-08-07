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МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 08.08-15.08 Куда пойти в будни и на выходных

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Начиная со среды легендарный нарва-йыэсууский дом отдыха "Mereranna" на пять дней превратится в место действия летней постановки "Tartu Uus Teater" "Hungerburg2024".
Начиная со среды легендарный нарва-йыэсууский дом отдыха "Mereranna" на пять дней превратится в место действия летней постановки "Tartu Uus Teater" "Hungerburg2024". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 8 по 15 августа.

КУЛЬТУРА

Четверг, 8 августа

* В Люганузеской церкви в 18.00 - концерт "Lillede valss" / "Вальс цветов": выступают Кариярвеский струнный оркестр и солисты. Вход - добровольное пожертвование.

Пятница, 9 августа

* В Ийзаку на певческой эстраде в 18.00 - летняя музыкальная постановка "Kõik roosid" / "Все розы". Билет - 23 и 28 евро.

Пауль Нейтсов.
Пауль Нейтсов. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

* В деревне Сака на пикниковой сцене Пости в 19.00 - Пауль Нейтсов. Билет в день концерта - 20 евро, со значком друга - 15 евро. Билет можно приобрести заранее по цене 15/10 евро, подробности на сайте: piknikulava.ee. Автобус на концерт: 18.00 - от Йыхвиской библиотеки, 18.15 - от "Prestone" (проезд - 5 евро). Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас. В случае дождя концерт пройдет в Сакаском народном доме.

Суббота, 10 августа

Галина Егорова говорит, что она художник-любитель. Даже если так, то очень талантливый.
Галина Егорова говорит, что она художник-любитель. Даже если так, то очень талантливый. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - открытие выставки живописи учителя музыки и художника из Кивиыли Галины Егоровой.

* В Ийзаку на певческой эстраде в 18.00 - летняя музыкальная постановка "Kõik roosid" / "Все розы". Билет - 23 и 28 евро.

Воскресенье, 11 августа

* В Тудулинна на Линнамяги в 15.30 - общинный фестиваль "Tudulinna tuled. Maailmarännud" / "Огни Тудулинна. Путешествия по миру". Выступают Яан Тятте, Тийт и Марис Пруули и другие. Для детей - "Legomaailm". Билет - 20-25 евро. Для тех, кто младше 14 лет, - бесплатно. Подробности: tudulinnakultuurikants.ee.

* В Лаагна в "Vanatare" в 17.00 - "Vahva rätsep", спектакль Кийклаского общественного театра. Бесплатно.

Среда, 14 августа

* В Нарва-Йыэсуу с 12.00 до 24.00 - мультипостановка "Hungerburg2024": спектакли, туры, концерты, фильмы, выставки, afterspaa. Программа: www.uusteater.ee/lavastused/hungerburg2024.

Четверг, 15 августа

* В Нарва-Йыэсуу с 12.00 до 24.00 - мультипостановка "Hungerburg2024": спектакли, туры, концерты, фильмы, выставки, afterspaa. Программа: www.uusteater.ee/lavastused/hungerburg2024.

СПОРТ

Пятница, 9 августа

* В парках для диск-гольфа в Ийзаку и Паннъярве в 9.00 - чемпионат Балтии по диск-гольфу; день первый. Информация: discgolfmetrix.com/2967403.

Суббота, 10 августа

* В парках для диск-гольфа в Ийзаку и Паннъярве в 9.00 - чемпионат Балтии по диск-гольфу; день второй. Информация: discgolfmetrix.com/2967403.

* В Нарва-Йыэсуу на пляже в 10.00 - женский и мужской чемпионат Ида-Вирумаа по пляжному волейболу.

Воскресенье, 11 августа

* В парках для диск-гольфа в Ийзаку и Паннъярве в 9.00 - чемпионат Балтии по диск-гольфу; день третий. Информация: discgolfmetrix.com/2967403.

* В Нарва-Йыэсуу на пляже в 10.00 - юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по пляжному волейболу.

* На стадионе в Вока в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, триплет.

* В Йыхви на площадке для пляжного волейбола в 12.00 - этап смешанного волейбола.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - "Pärnu jalgpalliklubi".

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - ФК "Jõgeva Wolves".

Вторник, 13 августа

* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу, 1/32 финала: ФК "Narva Trans" - ФК "Vigri" (Арукюла).

Среда, 14 августа

* В Вийвиконна в 17.00 - этап веловечеров по будням.

* В парке Нарва-Йыэсуу в 18.00 - среда ориентирования.

РАЗНОЕ

Пятница, 9 августа

* В Нарва-Йыэсуу на пляже у "Meresuu" с 11.00 - конкурс фигур из песка.

Суббота, 10 августа

* В Алутагузеской волости - день кафе: 8.00-10.00 - кафе кийклаской котельной (за народным домом), 9.00 - трио "Naturale"; 10.00-12.00 - кафе мяэтагузеского амбара (около винного амбара), 11.00 - концерт детских песен "Lolala"; 12.00-14.00 - кафе пагариской конюшни (сбоку от общественного дома), 13.00 - аккордеонист Владимир Карьялайнен; 14.00-16.00 - кафе куртнаского подвальчика (сбоку от общественного дома), 15.00 - "Karmoškakamraadid"; 16.30-18.30 - кафе алайыэской игровой площадки, 16.30-17.30 - детьми займутся пираты; 19.00-21.00 - кафе Дома культуры Тудулинна, 20.00 - Фред Рыйгас; 22.00-01.00 - театральное кафе Ийзакуского народного дома, танцы под музыку ансамбля "Lillelised". Информация: alutagusevald.ee.

* В Нарва-Йыэсуу с 10.00 - День города Нарва-Йыэсуу. Программа: narva-joesuu.ee.

"Dochka Bossa".
"Dochka Bossa". Фото: Erakogu

* В Алайыэ на деревенской площади в 19.00 - VII День деревень Причудья: ансамбль народной песни "Калина красная", клуб по стрельбе из лука "Silex", игровая комната "Tiili-Miili"; 19.30 - группа "Dochka Bossa", "Lay Dance", "Show Cabaret Black Cats", "Zagadka"; 21.00 - дискотека.

Среда, 14 августа

* В конференц-зале "Toila SPA" в 18.00 - инфодень на тему мужского здоровья. 

Фото: Eesti Kultuurkapital

Страница издается при поддержке фонда Kultuurkapital. Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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