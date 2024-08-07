Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 8 по 15 августа.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 08.08-15.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 8 августа
* В Люганузеской церкви в 18.00 - концерт "Lillede valss" / "Вальс цветов": выступают Кариярвеский струнный оркестр и солисты. Вход - добровольное пожертвование.
Пятница, 9 августа
* В Ийзаку на певческой эстраде в 18.00 - летняя музыкальная постановка "Kõik roosid" / "Все розы". Билет - 23 и 28 евро.
* В деревне Сака на пикниковой сцене Пости в 19.00 - Пауль Нейтсов. Билет в день концерта - 20 евро, со значком друга - 15 евро. Билет можно приобрести заранее по цене 15/10 евро, подробности на сайте: piknikulava.ee. Автобус на концерт: 18.00 - от Йыхвиской библиотеки, 18.15 - от "Prestone" (проезд - 5 евро). Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас. В случае дождя концерт пройдет в Сакаском народном доме.
Суббота, 10 августа
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - открытие выставки живописи учителя музыки и художника из Кивиыли Галины Егоровой.
* В Ийзаку на певческой эстраде в 18.00 - летняя музыкальная постановка "Kõik roosid" / "Все розы". Билет - 23 и 28 евро.
Воскресенье, 11 августа
* В Тудулинна на Линнамяги в 15.30 - общинный фестиваль "Tudulinna tuled. Maailmarännud" / "Огни Тудулинна. Путешествия по миру". Выступают Яан Тятте, Тийт и Марис Пруули и другие. Для детей - "Legomaailm". Билет - 20-25 евро. Для тех, кто младше 14 лет, - бесплатно. Подробности: tudulinnakultuurikants.ee.
* В Лаагна в "Vanatare" в 17.00 - "Vahva rätsep", спектакль Кийклаского общественного театра. Бесплатно.
Среда, 14 августа
* В Нарва-Йыэсуу с 12.00 до 24.00 - мультипостановка "Hungerburg2024": спектакли, туры, концерты, фильмы, выставки, afterspaa. Программа: www.uusteater.ee/lavastused/hungerburg2024.
Четверг, 15 августа
* В Нарва-Йыэсуу с 12.00 до 24.00 - мультипостановка "Hungerburg2024": спектакли, туры, концерты, фильмы, выставки, afterspaa. Программа: www.uusteater.ee/lavastused/hungerburg2024.
СПОРТ
Пятница, 9 августа
* В парках для диск-гольфа в Ийзаку и Паннъярве в 9.00 - чемпионат Балтии по диск-гольфу; день первый. Информация: discgolfmetrix.com/2967403.
Суббота, 10 августа
* В парках для диск-гольфа в Ийзаку и Паннъярве в 9.00 - чемпионат Балтии по диск-гольфу; день второй. Информация: discgolfmetrix.com/2967403.
* В Нарва-Йыэсуу на пляже в 10.00 - женский и мужской чемпионат Ида-Вирумаа по пляжному волейболу.
Воскресенье, 11 августа
* В парках для диск-гольфа в Ийзаку и Паннъярве в 9.00 - чемпионат Балтии по диск-гольфу; день третий. Информация: discgolfmetrix.com/2967403.
* В Нарва-Йыэсуу на пляже в 10.00 - юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по пляжному волейболу.
* На стадионе в Вока в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, триплет.
* В Йыхви на площадке для пляжного волейбола в 12.00 - этап смешанного волейбола.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - "Pärnu jalgpalliklubi".
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - ФК "Jõgeva Wolves".
Вторник, 13 августа
* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу, 1/32 финала: ФК "Narva Trans" - ФК "Vigri" (Арукюла).
Среда, 14 августа
* В Вийвиконна в 17.00 - этап веловечеров по будням.
* В парке Нарва-Йыэсуу в 18.00 - среда ориентирования.
РАЗНОЕ
Пятница, 9 августа
* В Нарва-Йыэсуу на пляже у "Meresuu" с 11.00 - конкурс фигур из песка.
Суббота, 10 августа
* В Алутагузеской волости - день кафе: 8.00-10.00 - кафе кийклаской котельной (за народным домом), 9.00 - трио "Naturale"; 10.00-12.00 - кафе мяэтагузеского амбара (около винного амбара), 11.00 - концерт детских песен "Lolala"; 12.00-14.00 - кафе пагариской конюшни (сбоку от общественного дома), 13.00 - аккордеонист Владимир Карьялайнен; 14.00-16.00 - кафе куртнаского подвальчика (сбоку от общественного дома), 15.00 - "Karmoškakamraadid"; 16.30-18.30 - кафе алайыэской игровой площадки, 16.30-17.30 - детьми займутся пираты; 19.00-21.00 - кафе Дома культуры Тудулинна, 20.00 - Фред Рыйгас; 22.00-01.00 - театральное кафе Ийзакуского народного дома, танцы под музыку ансамбля "Lillelised". Информация: alutagusevald.ee.
* В Нарва-Йыэсуу с 10.00 - День города Нарва-Йыэсуу. Программа: narva-joesuu.ee.
* В Алайыэ на деревенской площади в 19.00 - VII День деревень Причудья: ансамбль народной песни "Калина красная", клуб по стрельбе из лука "Silex", игровая комната "Tiili-Miili"; 19.30 - группа "Dochka Bossa", "Lay Dance", "Show Cabaret Black Cats", "Zagadka"; 21.00 - дискотека.
Среда, 14 августа
* В конференц-зале "Toila SPA" в 18.00 - инфодень на тему мужского здоровья.
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