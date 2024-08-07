МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 08.08-15.08 Куда пойти в будни и на выходных

Четверг, 15 августа

* В Нарва-Йыэсуу с 12.00 до 24.00 - мультипостановка "Hungerburg2024": спектакли, туры, концерты, фильмы, выставки, afterspaa. Программа: www.uusteater.ee/lavastused/hungerburg2024.

СПОРТ

Пятница, 9 августа

* В парках для диск-гольфа в Ийзаку и Паннъярве в 9.00 - чемпионат Балтии по диск-гольфу; день первый. Информация: discgolfmetrix.com/2967403.

Суббота, 10 августа

* В парках для диск-гольфа в Ийзаку и Паннъярве в 9.00 - чемпионат Балтии по диск-гольфу; день второй. Информация: discgolfmetrix.com/2967403.

* В Нарва-Йыэсуу на пляже в 10.00 - женский и мужской чемпионат Ида-Вирумаа по пляжному волейболу.

Воскресенье, 11 августа

* В парках для диск-гольфа в Ийзаку и Паннъярве в 9.00 - чемпионат Балтии по диск-гольфу; день третий. Информация: discgolfmetrix.com/2967403.

* В Нарва-Йыэсуу на пляже в 10.00 - юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по пляжному волейболу.

* На стадионе в Вока в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, триплет.

* В Йыхви на площадке для пляжного волейбола в 12.00 - этап смешанного волейбола.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - "Pärnu jalgpalliklubi".

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - ФК "Jõgeva Wolves".

Вторник, 13 августа

* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу, 1/32 финала: ФК "Narva Trans" - ФК "Vigri" (Арукюла).

Среда, 14 августа

* В Вийвиконна в 17.00 - этап веловечеров по будням.