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В Йыхви построили новую велопарковку

Северное побережье
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Новая велопарковка.
Новая велопарковка. Фото: Jõhvi vallavalitsus

В Йыхви рядом с железнодорожной станцией появилась новая парковка для велосипедов и самокатов, а также созданы дополнительные парковочные места для автомобилей, как пишет новостной портал Rus.ERR.

На парковке есть закрытая и открытая зоны для хранения велосипедов. Любой желающий на время своего путешествия на поезде может оставить велосипед и закрепить его с помощью встроенного замка или может оставить его в специальном домике.

Рядом установлена и станция ремонта велосипедов.

"Здесь все довольно безопасно. Весь парковочный дом находится под наблюдением видеокамер. Также имеются два вида крепления велосипедов. Весь этот проект с учетом парковки, пешеходной дорожки и самого домика обошелся в сумму около 200 тысяч евро", - рассказал ERR помощник йыхвиского волостного старейшины Ильмар Аун.

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Йыхви
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