В Йыхви рядом с железнодорожной станцией появилась новая парковка для велосипедов и самокатов, а также созданы дополнительные парковочные места для автомобилей, как пишет новостной портал Rus.ERR.
В Йыхви построили новую велопарковку
На парковке есть закрытая и открытая зоны для хранения велосипедов. Любой желающий на время своего путешествия на поезде может оставить велосипед и закрепить его с помощью встроенного замка или может оставить его в специальном домике.
Рядом установлена и станция ремонта велосипедов.
"Здесь все довольно безопасно. Весь парковочный дом находится под наблюдением видеокамер. Также имеются два вида крепления велосипедов. Весь этот проект с учетом парковки, пешеходной дорожки и самого домика обошелся в сумму около 200 тысяч евро", - рассказал ERR помощник йыхвиского волостного старейшины Ильмар Аун.
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