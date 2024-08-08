Мэр Нарвы уже в третий раз просит у правительства деньги на Александровскую церковь

В отправленном премьер-министру во вторник на этой неделе письме Тоотс сообщил, что поскольку речь идет о вопросе, находящемся в компетенции как Министерства внутренних дел, так и Министерства культуры, то он считает важным поднять вопрос восстановления церкви именно перед правительством.

"Нарвский Александровский собор является объектом государственного значения и исторической ценности, с реновацией которого церковное здание дополнительно обрело бы также общекультурные функции и общественное применение. Обращаю внимание на то, что предложение создать в церкви представительный и имеющий международное значение концертный зал ждет осуществления более 20 лет. Купольный зал Александровской церкви с великолепной акустикой мог бы в результате реновации превратиться в церковь - концертный зал на 900 мест", - написал мэр города Нарва премьер-министру.