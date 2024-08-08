Мэр Нарвы Яан Тоотс отправил премьер-министру Кристену Михалу письмо, в котором просит у правительства 3,5 миллиона евро на работы по восстановлению Александровского собора.
Для подписчиков
Мэр Нарвы уже в третий раз просит у правительства деньги на Александровскую церковь
В отправленном премьер-министру во вторник на этой неделе письме Тоотс сообщил, что поскольку речь идет о вопросе, находящемся в компетенции как Министерства внутренних дел, так и Министерства культуры, то он считает важным поднять вопрос восстановления церкви именно перед правительством.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.