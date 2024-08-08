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Мэр Нарвы уже в третий раз просит у правительства деньги на Александровскую церковь

Эрик Калда
, журналист
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В Нарвской Александровской церкви выполнены необходимые работы, чтобы остановить его разрушение, однако, судя по оценкам, на приведение его в порядок необходимо еще примерно 10 миллионов евро.
В Нарвской Александровской церкви выполнены необходимые работы, чтобы остановить его разрушение, однако, судя по оценкам, на приведение его в порядок необходимо еще примерно 10 миллионов евро. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Мэр Нарвы Яан Тоотс отправил премьер-министру Кристену Михалу письмо, в котором просит у правительства 3,5 миллиона евро на работы по восстановлению Александровского собора.

В отправленном премьер-министру во вторник на этой неделе письме Тоотс сообщил, что поскольку речь идет о вопросе, находящемся в компетенции как Министерства внутренних дел, так и Министерства культуры, то он считает важным поднять вопрос восстановления церкви именно перед правительством.

"Нарвский Александровский собор является объектом государственного значения и исторической ценности, с реновацией которого церковное здание дополнительно обрело бы также общекультурные функции и общественное применение. Обращаю внимание на то, что предложение создать в церкви представительный и имеющий международное значение концертный зал ждет осуществления более 20 лет. Купольный зал Александровской церкви с великолепной акустикой мог бы в результате реновации превратиться в церковь - концертный зал на 900 мест", - написал мэр города Нарва премьер-министру.

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